Canta Conmigo Ahora hará cambios en su dinámica de juego para la próxima edición

Después del triunfo de Nicolás Reyna como el primer ganador de Canta Conmigo Ahora, el show no para y este miércoles, 19, a las 22.30 comienza la segunda temporada del gran show de la televisión argentina, a cargo de Marcelo Tinelli. Además de caras nuevas dentro del jurado habrá cambios importantes en las reglas del juego.

En la primera ronda del reality, los concursantes ya no competirán solo por su propio puntaje e irán al podio, sino que desde el primer momento se enfrentarán entre sí, cara a cara. Cada noche habrá entre tres o cuatro duelos y no habrá muchas vueltas, será a todo o nada: quien obtenga más puntos en cada competencia, pasará a la siguiente ronda y su contrincante quedará eliminado del reality, con posibilidad de regresar a una eventual revancha en caso de que la hubiera, ya que aún no se confirmó nada.

Canta conmigo ahora, segun temporada.

Lo cierto es que el juego será mucho más dinámico ya que cada día habrá la misma cantidad de eliminados que de participantes que continúen en el certamen. En caso de que en algún duelo haya un empate, el jurado no tendrá que votar por uno u otro, sino que será directamente el presidente del mismo, José Luis el Puma Rodríguez, quien tenga la difícil y comprometedora tarea de desempatar.

Además, habrá varias caras nuevas en esta etapa. Al jurado se incorporarán Oscar Mediavilla, cuya participación promete polémica y levanta la vara en cuanto al nivel de exigencia; Lourdes de Bandana que aportará el costado pop y el ex Gran Hermano 2015 Brian Lanzelotta que ya había tenido algunas participaciones. También estarán algunos de los ex concursantes que hasta hace semanas, o días nada más, estaban del otro lado del mostrador como la cantante lírica Pamela Rosenstock y Miguel Ángel Roda.

/ Gentileza

Canta Conmigo Ahora empezó el 25 de julio, pero desde hacía meses que el equipo de producción estaba trabajando duro para adaptar los estudios de Polka ubicados en Don Torcuato, al formato de la productora Banijay Rights. El primer desafío fue la altura: mientras la mayoría de las escenografías, aún con tribuna, llegan a los cuatro metros, ésta ya que ocupa un rol fundamental en la historia, mide nueve metros. El paso inicial entonces fue subir la parrilla de luces tres metros, ahora está en 10 metros.

“Compramos un formato, por lo que muchas cosas hay que hacerlas iguales al original como la escenografía, idéntica a la de la BBC. Todo se trabajó en conjunto con el director y el canal. Desde enero que estamos con este proyecto en donde hay mucha gente involucrada. Más de 30 herreros trabajaron día y noche para hacer la parrilla, unos doce carpinteros se encargaron de la escenografía, más electricistas que trabajaron con los directores de fotografía por el tema de las luces, ingenieros de sonido. A medida que avanzaba todo, comenzaban a jugar más rubros”, explicó Adrián Mustone, jefe técnico de LaFlia.

Canta Conmigo Ahora

Se trata de una gran producción, muy pocas veces vista en la televisión argentina. Por su parte, Fernando Rolón, director de cámaras, destacó: “Es el show más grande de la pantalla”, dijo Fernando Rolón a este sitio, director de cámaras. Él tiene a su cargo nada más ni nada menos que 15 cámaras. A su vez intervienen en cada programa, en un despliegue técnico sin precedentes, 130 micrófonos, 600 metros cuadrados de pantallas apostadas a lo largo de toda la escenografía.

Al igual que en la temporada anterior, en ésta que comenzará en horas, además del talento, las historias de vida de los concursantes que luchan por cumplir su sueño de vivir de la música serán protagonistas.