Antonio Gasalla cumplió 81 años y los festejó junto a Marcelo Polino

Este 9 de marzo, Antonio Gasalla cumplió 81 años y lo celebró junto a sus amigos más cercanos, con quienes comparte un vínculo que data de varias décadas. El capocómico mantiene un bajo perfil desde hace un par de años, y a fines de enero se reencontró con el público televisivo en una entrevista con Moria Casán. Si bien el actor no usa redes sociales, fue Marcelo Polino quien compartió algunas fotos y videos del íntimo festejo que preparon.

“Feliz cumpleaños, amigo querido, por muchas risas más”, escribió el periodsita en su cuenta de Instagram, donde se lo ve sonriente junto a Gasalla y otro amigo, sentados en el sillón mientras sostiene la chocotorta con la vela encendida.

Antonio Gasalla festejó con Marcelo Polino su cumpleaños

Luego, en sus historias de Instagram, el conductor compartió videito donde vemos a Gasalla soplando la velita de su torta, “¿Cómo la estás pasando en tu cumple?”, le dijo Polino, a lo que el actor respondió: “Muy bien, muy pero muy bien”.

Antonio Gasalla

“Acá estamos, hicimos grupete los amigos”, contó Polino desde el departamento del artista en el barrio de Recoleta. Cabe recordar que en enero del 2020 habían hecho teatro juntos en Mar del Plata, pero la temporada terminó antes de lo esperado, en medio del aumento de casos por la pandemia de coronavirus.

Antonio Gasalla en enero visitó el Multiteatro y fue a ver la obra Brujas

Antonio Gasalla, en enero, fue a ver la obra Brujas y reconoció con tono melancólico cómo encontró la calle Corrientes. “Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que en el mismo teatro hay un espectáculo”, reconoció.

Antonio Gasalla

El creador de populares personajes -como Mamá Cora, Yolanda, Soledad Dolores Solari o La Empleada pública-, también desmintió la posibilidad de retirarse de los escenarios, y dejó abiertas las puertas hacia el futuro: “Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida”.