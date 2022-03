Nathy Peluso desafió la censura con un vestido de transparencias y sus fotos dieron qué hablar

Nathy Peluso lo hizo de nuevo. La joven es una de las cantantes argentinas del momento y con las últimas fotos que compartió en sus redes logró que todos hablen de ella, no solo porque muestra uno de sus senos, sino también por el mensaje que quiso dejar.

La joven de 27 años, que fusiona los géneros hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing dentro de su música, captó la atención de sus más de sus casi 5 millones de seguidores y de varios famosos.

En su perfil de Instagram, compartió 7 fotos desde una terraza con las que desafió a la censura de la red social al mostrar su pezón derecho por debajo de un vestido transparente.

Nathy Peluso y un polémico vestido que dio qué hablar.

La artista lució un vestido negro con una sola manga y por encima otro vestido de color verde agua, sin mangas, de encaje y transparencias. A su look lo completó con unas botas de caña alta, por debajo de la rodilla.

Pero lo particular del vestido es que deja ver por completo uno de sus pechos, ya que Nathy decidió no usar sostén o cubrir su pezón como hacen muchas famosas. La cantante optó por la libertad y sus seguidores celebraron ésta decisión.

Incluso, no solo usó el vestido para las fotos, sino que también se lo puso para uno de sus shows ante miles de personas.

Las fotos de la talentosa artista recibieron más de 969 mil “me gustas” y más de 5 mil comentarios, en los que su pecho no pasó desapercibido. “Por qué haces zoom???”, “Cuantas veces viste ésta foto? -si”, “Tetaspasando Nathy”, “Originalllll me encanta la tetaaaaaa”, “Sí, son naturales”, " Y que venga el ortiva de Instagram a censurar ese Pezoncito hermoso”, fueron tan solo algunos de los mensajes que recibió al respecto.

“Un álbum de posados bajo la luna que le eskribo poemas además me ha regalado razones. Siendo mujer un día más como cada día de mi vida”, escribió a los pies de las fotos.

“Esa noche fue preciosa y vi a mucha gente que quiero muchísimo y Sandro me hizo estas fotos antes de salir y me sentía jodidamente conectada escuché a las xuxes y me fumé un cigarrillo. No todos los días te bendice la suerte”, cerró Nathy Peluso.

