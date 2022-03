Alain Delon pidió la eutanasia: “Una persona tiene derecho a partir en paz”

Alain Delon es uno de los actores con más trayectoria de la industria cinematográfica y ahora, con 86 años, decidió recibir la eutanasia y su hijo Anthony lo hizo público en una entrevista a RTL.

Hace un tiempo atrás, el artista francés reveló que está a favor de la muerte digna “primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal y también porque creo que es lo más lógico y natural”.

En ese momento, Delon, quien sufrió un doble ACV en 2019, sostuvo: “Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás”. Y sumó: “¡Envejecer apesta! No podés hacer nada al respecto”.

Alain Delon pidió la eutanasia y ya se despidió de las redes sociales

Alain ya habría dado su aprobación para el procedimiento que le realizarán. Según se informó en varios medios extranjeros, “la ley suiza requiere de su manifestación expresa realizada en más de una ocasión”. Además, “debe presentar una enfermedad incurable y encontrarse en una situación de angustia física o psicológica, distinta de la depresión. Ya que se entiende que en esta situación psíquica una persona es incapaz de tomar tal decisión”.

Se supo que la droga que le suministrarían a Delon es pentobarbital sódico, un fármaco utilizado como inyección letal de los condenados a muerte en Estados Unidos.

Eutanasia: ¿cómo será el procedimiento que le harán a Alain Delon?

La organización suiza Dignitas ayuda sin fines de lucro a pacientes que piden la muerte asistida y en su web oficial explica: “En todos los casos, por razones legales, el paciente debe poder realizar el último acto, es decir, tragar o administrar por sonda gástrica por sí mismo. Si esto no es posible, Dignitas lamentablemente no puede ayudar”.

A los 2 o 5 minutos de aplicada la droga, ésta comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte, revelan y en el sitio resaltan: “este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro”.

Si bien todavía no se conoce la fecha en que Alain Delon recibirá la eutanasia, el artista ya se despidió de sus seguidores de las redes sociales.

“Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.