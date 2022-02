A Griselda Siciliani le preguntaron si “el tamaño importa” y dio una respuesta inesperada

Griselda Siciliani estuvo junto a su amiga Jorgelina Aruzzi en ‘Flor de equipo’, el programa conducido por Florencia Peña en las mañanas de Telefe. En medio de la entrevista, la panelista Nancy Pazos buscó cambiar el clima de la nota y le preguntó si le importaba el tamaño del pene en sus parejas. Atónita y entre risas, Siciliani contestó: “Pobres los hombres que hablemos de esto, también víctimas del patriarcado”.

Luego de que las actrices Siciliani y Aruzzi contaran sobre su nueva obra “Pura sangre, el amor es un monstruo”, la entrevista en ‘Flor de equipo’ cambió de rumbo completamente y se puso hot.

La periodista Nancy Pazos lanzó la pregunta picante hacia Griselda: “¿Qué es lo mas grande que te has encontrado?”. En un primer momento, la actriz quedó desorientada y no entendía hacia donde iba la pregunta. “Upa” dijo Aruzzi, agarrando el sentido de la consulta mas rápido. Se sumó la conductora Flor Peña, atajándose: “No respondo por Nancy eh”.

Al ver que Griselda no comprendía el sentido de la pregunta, Nancy aclaro que hablaban de tamaño del pene. La cara de Griselda se transformó y exclamó sorprendida: “Ah, de sexo me está hablando”.

Flor Peña quiso salvar la situación y poniéndole humor dijo: “Yo lo voy a traducir. Hay gente que le importa si hay onda en la relación nada más o otras que primero tienen que ver el tamaño. Griselda pensó y largó: “Creo que es un tema que pobres los hombres que tienen que estar escuchando esto. Pobres, también víctimas del patriarcado, que si la tienen grande”. A lo que agregó una broma: “Pero grande!”, exclamó Griselda, como si eso era en realidad lo que pensaba.

Griselda Siciliani respondió sobre ella: "No quiero desilusionar, pero soy muy tranquila"

Por otro lado, Jorgelina Aruzzi enfatizó que para ella era importante “tener piel” y “la dedicación y el trabajo”. En esa línea de pensamiento, Siciliani agregó: “El primer chispazo siempre es química, como algo de otro planeta, pero después se ve”.

Nancy no se conformó con sus respuestas y fue por más. “Vamos al panorama internacional. En este sentido, lo que has visto, desde la selva mundial” sugiriendo para que contara experiencias fuera del país. Peña ayudó: “¿Es distinta la carne de afuera que la nacional?”. Para terminar, Griselda contestó: “No quiero desilusionar a nadie pero yo soy muy tranquila. Soy obsesiva con el trabajo. Me toco una experiencia de una película muy importante que llevaba mucho tiempo, no se podía salir ni nada en pandemia. Un desafío profesional enorme que no tenía tiempo para nada más. Para lo único que tenia cabeza era para mi hija margarita”.