¿El ‘palito’ de Laurita Fernández para quién fue? “Que encare, porque yo no te voy a encarar nunca”

En diciembre, una vez más Laurita Fernández y Nicolás Cabré terminaron su relación, después de más de un año de noviazgo. Este viernes, Laurita Fernandez habló de su solteria para ‘Intrusos’ y lanzó un mensaje picante, que parecía ir dirigido a un destinatario en particular. “Que encare, porque yo no te voy a encarar nunca” expresó la bailarina. ¿Para quién es?

En las últimas semanas comenzó a circular un rumor que vincularía a la bailarina con Memo, un cocinero que visitó el programa de ‘Bienvenidos a bordo’. Ella habló al respecto y prefirió dejar las cosas en claro. “Nada que ver. Él vino de invitado al programa, solo eso. Cero, nada que ver”, respondió la conductora ante la pregunta del notero de ‘Intrusos’.

Laurita Fernández negó su posible relación con un cocinero de 'Bienvenidos a Bordo'

Luego, le consultaron acerca de cómo se maneja ella siendo soltera, si prefiere esperar que la busquen o si tiene la iniciativa en sus relaciones. “Yo no sé encarar si me gusta alguien. Nunca lo hice. Tengo un montón de amigas que, si le copa alguien, lo hacen abiertamente. Pero a mi me da cosa. Yo hasta no estar segura, no”, aseguró la conductora.

“Y si la otra persona no avanza, me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca” sorprendió Laurita con sus declaraciones. Pero lo que activó más los rumores de un posible nuevo amorío para la bailarina fueron sus palabras, cerrando la nota: “Ya aparecerá, y si aparece, que encare, porque yo no te voy a encarar nunca”. La nota pareció terminar con una Laurita que le hablaba a alguien directamente en particular. ¿Quién será?

Compartir trabajo junto a Benjamín Vicuña

Por otro lado, la actriz Laurita Fernandez habló sobre la nueva película que protagonizara con Benjamin Vicuña. El film se llamará “SOS, soy papá”, una comedia de producción chilena dirigida por Marcos Carnevale. Se la vio orgullosa y alegre de este nuevo papel. “Trabajar con alguien con tanta experiencia es buenísimo. Para mí es un actor increíble”, halagó la conductora de Bienvenidos a bordo al ex marido de Pampita.