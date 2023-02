A cuatro años del fallecimiento de Natacha Jaitt, qué se sabe sobre su muerte

Este jueves 23 de febrero se cumplen cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt en circunstancias que aún no se esclarecen. La mujer estaba en una fiesta privada con no más de cinco personas más cuando falleció por una falla multiorgánica, según se puede leer en el informe de la autopsia.

La familia, desde ese momento, niega esa versión y aseguran que la mediática fue asesinada. Y es que Jaitt, en sus últimas apariciones en la televisión, venía denunciando casos de prostitución y pedofilia por reconocidas figuras del ambiente político, del fútbol y de la farándula. Entre las víctimas estaban algunos jugadores de la reserva del Club Independiente de Avellaneda.

En el programa de Mirtha Legrand, Jaitt tuvo un cruce durísimo con Mercedes Nimci al acusar a un amigo íntimo de la periodista, que a su vez tenía vínculos con el papa cuando era Jorge Bergoglio, de ser proxeneta y otras actividades ilícitas, según ella con pruebas que venía recopilando desde hacía más de un año.

LA POLÉMICA NOCHE DE LA MUERTE DE NATACHA JAITT

El 23 de febrero del 2019, la mediática fue encontrada sin vida en el salón de fiestas Xanadú. La mujer estaba acompañada con otras cinco personas.

Según las primeras informaciones, Natacha Jaitt estaba tendida en una cama. Los testigos hablaron de sobredosis.

“Contenido gástrico: presencia de restos moleculares compatibles con cocaína. Orina: presencia de restos moleculares compatibles con benzoilecgonina y cocaína. Sangre: presencia de restos moleculares compatibles con benzoilecgonina y cocaína” enumeraba el informe de la autopsia sobre las sustancias que había en su cuerpo.

Natacha y Ulises Jaitt\u002E (Web)

Ulises Jaitt, el hermano de la mediática y principal impulsor de la investigación para conocer la verdad sobre la muerte de Natacha, asegura que la mujer fue envenenada, pero eso se descartó en el informe toxicológico.

EL TUIT QUE ANTICIPÓ SU MUERTE

En abril del 2018, meses antes de su muerte, Jaitt publicó un polémico tuit. “AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit” escribió la mediática.

El extraño tuit con el que Natacha Jaitt sugirió que podría ser asesinada

Ella se estaba metiendo en un terreno oscuro y lo sabía.

LA LUCHA DE ULISES JAITT

Un día antes de este negro aniversario, su hermano publicó un mensaje en Instagram con los puntos claves de la investigación que está frenada y no ha tenido avances significativos.

El duro posteo de Ulises Jaitt a cuatro años de la muerte de la mediática

“23/2/2019, ya son 4 años que se cumplen de la muerte de Natacha, donde fui ignorado y maltratado en la fiscalía de violencia de género de Tigre por los fiscales corruptos Diego Calegari, Cosme Iribarren y Sebastian Fitipaldi.

Ellos 3 borraron la causa del sistema.. No me permitieron tener una copia de la totalidad de la causa para un análisis profundo.

Ante las contradicciones de los testigos jamás se produjo un careo aun habiéndolo solicitado.. El mismo día de su muerte concurrieron a nuestra casa para buscar un pen drive y no quedó constancia de esto. ( Estaban más pendientes a encontrar el pen drive con información que pueda comprometer a distintas personas, que a averiguar quién la mató).

No se citaron a declarar a testigos propuestos por nuestra parte. Ignoraron nuestros pedidos de parte donde se ofrecían pruebas. Nos negaron las imágenes del hecho para proteger a los testigos.. Le dieron 6 meses de preparación al oficial Walter Daniel Roman, para que vaya a declarar por haber movido la mochila de Natacha de la planta baja a la alta y también sacó la foto de ella muerta.

Nos decían que no lo podían ubicar… a un funcionario…. El policía declara en todo momento " No recuerdo” a todas las preguntas que se le hizo. Se supone que para ser policía pasan un test psicológico. Todo es un asco. Un policía fue parte del plan, quién no tenía que estar ahí por no pertenecer a la subcomisaría de Villa La Ñata y tampoco ser de la policía científica, llega PRIMERO.

Denunciamos al Fiscal Sebastian Fitipaldi por encubrimiento agravado, el policía mueve la mochila de Natacha y demás con un fiscal adentro.. La tablet que no desbloquean hace 4 años, no hubo nunca un antecedente en la historia penal que se tarde tanto.. Gonzalo Rigoni, dueño de Xanadú, lo defiende José Vera, quién fue abogado de Daniel Scioli.

Marian Farjat cuenta que en Xanadú le ofrecieron conocer a Scioli. Protección política.. En la causa de D’Alessio, donde hay una carpeta que dice OPERACIÓN JAITT, no nos deja acceder, pero de repente la jueza Sabrina Namer dice ahora que Natacha murió en una situación dudosa.Esta es mi lucha !! #JusticiaPorNatacha Compartir”