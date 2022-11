Crudo relato de Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, sobre la forma en que se enteró de la muerte de su madre

Valentino, el hijo menor de Natacha Jaitt, se animó a contar por primera vez sobre cómo se enteró de la muerte de su mamá. La artista falleció en la madrugada del 23 de febrero de 2019 y aún continúan las investigaciones para saber la verdad sobre lo ocurrido aquella noche en el salón de fiestas Xanadú, en La Ñata, según Exitoína.

Valentino Yospe, de 16 años, habló con su tío, Ulises Jaitt, en El Show de Ulises Jaitt, de Radio Digital XLFM y recordó cómo fueron las horas previas a la muerte de su madre. “El viernes 22 de febrero, yo estaba volviendo de la escuela a la tarde y me quedé tomando un helado con amigos”.

Natacha Jaitt (Foto: web)

“Llegué a casa y ella enojada me dice ‘por qué tardaste, sabes que me preocupo’. Ese mismo día ella tenía un compromiso, tenía que irse a este lugar Xanadú. Eran las 9:15 de la noche y me dice ‘tengo que irme a un lugar, vos sabés que tengo un laburo, no sé si tenés algún lugar para irte, para que no te quedes solo’. Le dije que tenía un amigo que me había invitado a dormir y salimos los dos juntos, yo me fui a lo de mi amigo y ella me dijo ‘yo me tomo un taxi’”, relató el joven.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt se refirió a la muerte de su madre.

Además, continuó: “Yo me olvidé de avisarle que había llegado y cuando le escribo cinco minutos más tarde, me dice: ‘Gracias Vale, porque me había preocupado, te amo mucho, mañana nos vemos. Avisame si vas a casa o te voy a buscar’. Y yo le digo: ‘También te amo’. El último mensaje de ella fue ‘te amo mucho, cuidate’”.

“Yo me quedé despierto hasta tarde con mi amigo y después me quedé dormido. Al otro día cuando me despierto veo que no tengo mi celular. No entendía nada”, contó. Luego, Ulises explicó que él, que se encontraba de viaje en Brasil junto a Antonella, la hija mayor de Natacha, le había pedido a la madre de su amigo que le sacara el celular para que no se enterara que su mamá había fallecido.

“En la computadora de mi amigo había dejado abierto el WhatsApp web y ahí empecé a ver mensajes de familiares y amigos que me decían ‘Valentino, te banco’, ‘Que bajón lo de tu mamá’. ‘Valen, te quiero mucho’, ‘Te amo muchísimo’. No entendía nada. Se me da por buscar en Google y decía ‘encontraron fallecida a Natacha Jaitt en Xanadú’. Me desgarré y empecé a gritar pidiendo por ver a mi mamá”, recordó Valentino.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt opinó sobre la causa de su madre en la justicia

Luego, el joven de 16 años analizó cómo ve el accionar de la Justicia sobre la causa de su madre: “La Justicia, en este caso, la ignoró a mi mamá. No le dio lugar, quizá porque es una mujer. La Justicia la abandonó, física y emocionalmente. La fiscalía sabe que ella tiene una familia que quiere saber qué pasó realmente. No se sabe bien qué pasó”.

Natacha Jaitt junto a su hijo Valentino Yospe

Y afirmó: “Para mí, a mamá la mataron. Yo se cómo era, no andaba en cosas raras. La mataron, lo puedo decir hasta que me muera. Fue un caso muy raro; ella habló en los medios, la habían amenazado, avisó que no se iba a suicidar. La Justicia no hace nada. Gracias a la Justicia que tenemos me quiero ir del país, nunca actúa como debería”.