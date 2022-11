Jimena Barón se descargó con todo y explicó su mala onda con la prensa: “Me tratan para la mierda”

Jimena Barón estalló en las redes sociales con un mensaje en el que habló sobre los medios de comunicación y apuntó contra aquellos que no la tratan bien.

Barón no aclaró hacia quién específicamente estaba dirigido el descargo que publicó en su cuenta de Twitter.

Pero la cantante dijo que no le interesa hacer notas con personas a las que no les gusta la música que ella hace.

“En realidad no es que no me gusta hacer notas”, empezó diciendo en Twitter. “Es que no me gusta hacer notas donde siento que me tengo que defender porque me tratan para la mierda o les parece una poronga lo que hago”, agregó.

Jimena Barón expresó sus motivos de bronca hacia la prensa

“Y no entiendo entonces por qué querrían una nota conmigo. Eso”, sentenció la mamá de Morrison Osvaldo.

El posteo se llenó de likes y comentarios de sus followers, que quisieron saber hacia quién iban dirigidas sus palabras.

Unas horas antes, la cantante había estado en el piso de Nadie dice nada, el ciclo radial que conducen Nicolás Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde por Luzu TV.

Y Nati Jota se ocupó de dejar claro que la bronca de Jimena no era por la entrevista con ellos. La influencer comentó el posteo de la actriz para disipar dudas.

La respuesta de Nati Jota

“Gracias Jime por venir a Nadie dice nada, Ojalá te hayas sentido bien. La rompiste”, comentó Nati Jota y agregó el emoji de un corazón.

La canción de Jimena Barón, dedicada a Giannina Maradona

Hace apenas unos días, la cantante publicó su último tema, La araña, que hace referencia a su amistad con Giannina Maradona, que terminó abruptamente cuando ella tuvo un romance con el padre de su hijo.

Entonces, Barón estuvo en boca de todos y fueron muchos los que especularon con la letra de la canción que habla sobre el dolor que sufrió a raíz de una traición.