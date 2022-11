A cuánto vende Melody Luz la ropa usada de Alex Caniggia

Melody Luz y Axel Caniggia es una de las parejas de la farándula que menos fe se le tenía y están dando cátedra. Los jóvenes se conocieron al participar de “El hotel de los famosos”, los 117 días encerrados en el reality los afianzó y ahora siguen con romance.

La bailarina tiene 22 años y conquistó a El Emperador, el hijo del Claudio Paul y Mariana Nannis; juntos han viajado por un montón de países y hasta corrió el rumor de que serían padres pero ellos mismo negaron todo.

Alex fue el gran ganador de la primera temporada del reality y se llevó 10 millones de pesos, premio que lo gastó en el viaje por Europa de múltiples destinos que hizo con Melody.

Los tortolitos están súper bien juntos y hasta comenzaron una especie de emprendimiento que les dejaría dinero para seguir gastándolo en lo que ellos quieran.

Y es que en las historias de su cuenta de Instagram, la bailarina reveló que pusieron a la venta muchas prendas usada tanto de ella como de Caniggia.

Según la descripción que hizo, están en muy buen estado y la venden porque no la usan más. Lo que llamó la atención es el rango de precio de venta.

“Gente, Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado”, escribió sobre una imagen donde se ve mucha ropa y varios pares de zapatillas. “Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar. Me responden esta historia y voy agregando”.

“Hay prendas en XS, S, M y L, y zapatillas y botines en número 43 y 44″, precisó, además de escribir que los valores irán desde los $2000 y hasta los $100 mil pesos y claro, todas las prendas deben ser de marcas internacionales y de diseñadores reconocidos.

Al parecer, Melody recibió un montón de solicitudes para ver la ropa en cuestión pero también le recriminaron por qué no donaron las prendas y así ayudar a otros que no tengan recursos. Pero ella no se quedó callada y contestó.

Alex Caniggia junto a Melody Luz.

Qué dijo Melody Luz a la crítica de vender la ropa usada de Alex Caniggia

La bailarina no dejó pasar mucho tiempo, se arremango los guantes y salió en su propia defensa con dos videos compartidos en las historias de Instagram.