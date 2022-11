Cansado de las polémicas, L-Gante reveló las amenazas que Alex Caniggia le envía por Whatsapp

Día tras día, la pelea entre L-Gante y Alex Caniggia se nutre más y más. En esta ocasión, el cantante se cansó de los idas y vueltas y reveló lo que el influencer le envía a través de Whatsapp.

En medio de un móvil para el programa Socios del Espectáculo, el cantante de cumbia 420 aseguró que Caniggia lo amenaza constantemente a través de Whatsapp. “Yo no me enojo. Cualquiera tiene sus gustos y eso no me molesta, respeto los gustos de los demás. Que a él no le guste lo mío no me genera nada”, agregó.

El músico habló de los dichos de Caniggia y compartió una amenaza del "influencer". (Instagram).

Por otro lado, lejos de los gustos musicales, el hijo de Mariana Nannis primero probó con invitar a Elian a su casa pero luego de un importante cruce, cambió de opinión.

“Alex me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba. Después hubo una discordia anterior y me puso ‘Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”, justificó el artista.

Tras ver los insultos recibidos, el cantante le respondió y, en el móvil, mostró el audio: “Yo le dije: ‘No te enojés. Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo sin embargo te sigo hace rato’”.

Para darle un cierre final a la gran y caliente polémica, L-Gante se sinceró y dijo: “Yo entiendo que quizás él trabaja a través de un personaje, que eso hace la diferencia. Pero yo también tengo mi personaje, que es ser yo mismo. Tengo algo que él no tiene: puedo decir que lo mío me lo gané y puedo recordar cuánto me costó llegar hasta acá”.

La publicación de L-Gante contra Alexander Caniggia.

Zulma Lobato piensa en L-Gante para remontar su carrera musical

Una vez más, Zulma Lobato reapareció en los medios de comunicación y contó su pésimo presente económico. Además de dar detalles sobre su vida privada, comentó la urgencia que tiene por contactar a L-Gante, cantante de cumbia 420.

Zulma Lobato apuesta a trabajar junto a L-Gante / Archivo

“Quiero hacer la canción ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ en ritmo 420. Él es muy famoso y sé que me iría para arriba”, aseguró en diálogo con César Notaro. Además, sumó que está abierta a cualquier propuesta que el joven le haga.

Atenta a cualquier posibilidad que surja, Zulma Lobato se cree capaz de poder adaptarse a nuevos géneros como el trap, ya que sería la única salida para mejorar su economía.