Video: así fue el emotivo reencuentro de L-Gante y su padre biológico tras de 17 años distanciados

El reencuentro de L-Gante y su papá biológico emocionó a todos en el estudio de “A La Tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. Es que fue el ciclo quien se encargó de contactar al cantante de Cumbia 420 y a su papá, a quien no veía desde hacía 17 años.

En la edición de este lunes, Mazzocco compartió las imágenes del momento en el que L-Gante y Miguel Ángel Prosi se fundieron en un abrazo. Además, en el encuentro estuvo presente Samira, la media hermana del artista, quien facilitó la unión de las partes.

La reunión fue en Entre Ríos, donde vive el padre del cantante. Elián Valenzuela tuvo un show en esa provincia y aporvechó para hacerle la visita a Prosi, como se lo había prometido frente a las cámaras del programa.

“¿Qué onda, papá? ¿Todo tranqui? Mucho gusto, eh”, dijo L-Gante a ver a su padre después de tantos años y se saludaron cariñosamente.

“¿Todo bien? Buena, bien ahi”, seguía Elián para felicitar a su padre por estar ahí. “Dejame un segundito, nomás”, le dice Miguel Ángel a la cámara que estaba captando el reencuentro y padre e hijo se alejan para seguir su diálogo en la intimidad.

“Fue normal, de un padre a un hijo. Normal, normal. El pibe es sencillo como yo, no tiene puntos en contra ni nada que reprocharle. Me dijo que mañana hablamos de nuevo”, contó el papá de Elián a un canal local.

L-Gante le dedicó un nuevo tema a Wanda Nara y habla de despecho

Wanda Nara y L-Gante mantuvieron a todos expectantes sobre su relación durante todo el mes que la empresaria estuvo en Argentina por temas laborales. Es que ambos se mostraron muy juntos y deslizaron que entre ellos había más que una amistad.

Pero el cuento de hadas habría terminado cuando Wanda llegó a Estambul, donde se reencontró con sus cinco hijos y con Mauro Icardi, de quien se había separado. Incluso, ambos dejaron huellas en sus redes de una posible reconciliación.

Es en ese contexto que L-Gante hizo un tema, muy distinto a los que venía haciendo, en el que habla de amor y despecho. La canción está dedicada a Wanda y eso queda muy claro en el adelanto del video.

“Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no nos hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, dice una parte de la canción que está acompañada de un video en el que L-Gante sostiene su teléfono y en la pantalla se puede ver la cara de Wanda Nara.

“Extraño tus besos, tus caricias, cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, dice la canción, verso en el que hace referencia que entre él y la rubia pasaron cosas muy íntimas.