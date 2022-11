L-Gante sería el protagonista de la canción con la que Tamara Báez se lanzó a la música

Tamara Báez hizo un anuncio en sus redes sociales. “Se viene”, escribió la ex mujer de L-Gante junto con un adelanto del tema que realizará en colaboración con El viejo Márquez y todo hace parecer que la letra apunta directamente a su ex y padre de su hija Jamaica, Elián Valenzuela.

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas, escuchen un poquito”, destacó el músico y guitarra en mano comenzó con los primeros acordes. Luego, la joven se sumó en voz: “Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.

Tamara Báez presentó su canción.

Si bien Tamara aun no dijo a quién le dedica la canción, todas las miradas apuntan a su ex, mientras él continúa coqueteando con Wanda Nara, que por estos días está en Turquía con su ex Mauro Icardi y con sus cinco hijos, Constantino, Valentino, Benedicto, Francesca e Isabella.

La situación sentimental de Tamara Báez y L-Gante

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, escribió el referente de la Cumbia 420 en sus redes y Wanda reaccionó: “Que linda frase, aunque no la entendí”. “Ya entenderás”, retrucó él, seguramente al tanto de los rumores de reconciliación que surgieron en los últimos días, entre la rubia y el futbolista.

Hace algún tiempo, cuando aún estaba en pareja con el músico, Báez ya había amagado con lanzarse como cantante y habían compartido escenario. Fue en General Rodríguez, en marzo, cuando él la invitó a cantar y los papás de Jamaica de poco más de un año, hicieron una canción hasta ese momento inédita.

Tamara Báez, Jamaica y L-Gante en pleno show

“Día del debut de Tamara. Vamos a cantar el temita, el primer tema que le hice grabar a Tamara”, anunció Elián Valenzuela en el detrás de escena, mientras la protagonista de la noche sonreía y festejaba el gran momento. “Cantó su primer tema en vivo frente a personas, frente a un público”, celebró L-Gante en el mismo clip que publicaron en Tik Tok.

En aqueel entonces, todo estaba bien entre ellos, pero tiempo después la pareja se disolvió. Hace unas semanas ella habló con los medios y aseguró que su ex no le pasaba dinero para la manutención de la beba que tienen en común. “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”, dijo en A la tarde.

Parte de la mercadería que le dejó L-Gante a Tamara Báez.

Anteriormente, en su cuenta de Instagram, Báez publicó una foto de una bolsa con fideos que le mandó el artista. “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”, preguntó en tono irónico y con agregó un emoji de un ratón. Además escribió: “Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”.