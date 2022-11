Tamara Báez renovó su DNI y quedó en evidencia su increíble cambio físico

Tamara Báez, ex pareja de L-Gante, sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram algunos meses atrás y recibió una catarata de comentarios malintencionados debido a una foto del documento que se viralizó. Hoy, ella bromeó al respecto.

En aquel entonces se defendió de los ataques y dio detalles de la personalidad que tenía cuando realizó su documento de identidad: “Yo me pregunto... ¿no se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata? Soy la misma persona”.

Tamara Báez.

“Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, comentó la influencer.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, cuando tenía 16 años.

Este jueves, la joven realizó el trámite de renovación del DNI y publicó en sus stories de Instagram el gran cambio en su aspecto físico. Ahora se muestra en el plástico como siempre quiso: labios carnosos y cabellera rubia.

En esta ocasión, los seguidores de su cuenta no dejaron pasar desapercibido otro detalle para criticar. Muchos hicieron referencia al nombre completo que realmente es “Tamara Abril Báez”.

Tamara Báez y su nuevo DNI.

Tamara Báez y la crítica a la mercadería que L-Gante envió a su hija

Tamara Báez apuntó contra el cantante de cumbia 420 por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica, y compartió una foto del pedido del supermercado en el que abundan los fideos.

En sus historias de Instagram, la joven fue tajante al referirse al deber del artista como padre. “La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz? ¿La obra social?, etc”, lanzó picante en uno de sus posteos.

Tamara Báez apuntó contra L-Gante en sus historias. (Instagram @tamibaez429)

Además, habría hecho referencia a que es escaso el dinero que le pasa y es poca la mercadería que le envían, y poco variada, ya que en la foto que subió solo se ven algunos productos, sobre todo fideos.

“Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”, escribió sobre la foto en la que se ven algunos paquetes de fideos adentro de una bolsa de supermercado.

Además, deslizó que el padre de la niña no sabe el tipo de pañales que la menor utiliza, o que ella le compra, ya que expresó: “Pañales de otra marca que ni usa también. Yo no puedo creer esto”.