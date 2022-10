Wanda Nara se quebró cuando le preguntaron por tema personal en una nota: “Me duelen las traiciones”

Wanda Nara y L-Gante estuvieron de festejo tras el lanzamiento del videoclip del tema “El último romántico”, el que grabaron juntos semanas atrás. Sin embargo, los temas personales de la empresaria empañaron por un momento el clima de celebración.

Pese a que a ambos se los ve muy bien juntos, Wanda tiene algunos temas que arreglar con Mauro Icardi una vez que se vean este fin de semana en Turquía. Pero también algunos problemas que surgieron con sus hijos, quienes no estarían de acuerdo con la relación de su madre y el cantante de Cumbia 420.

Aunque no solo eso, desde hace unos meses está enfrentada con Carmen, su exempleada, quien la denunció por haber recibido malos tratos de su parte cuando trabajaba para ella. Y, fue en una nota con el movilero de Intrusos, que por primera vez la modelo se mostró dolida y soltó algunas lágrimas por este tema.

El periodista le preguntó por las denuncias penales que le hizo su exempleada y que la llevan a tener que declarar en la Justicia. Por lo que, ante esa consulta, se quebró mientras L-Gante la abrazaba y contenía.

Wanda Nara y la denuncia de su empleada, Carmen.

“A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen”, dijo Wanda sobre el motivo de sus lágrimas y aclaró que no solo lloraba por ese tema.

“Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele”, agregó al respecto.

Picante intercambio de mensajes entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi dieron qué hablar una vez más al no coincidir sobre si están separados o no. La empresaria insiste en que no están juntos y hasta da a entender que no hay vuelta atrás en su decisión. Sin embargo, el futbolista niega que su matrimonio se haya terminado.

Tal como viene ocurriendo desde hace semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi no se ponen de acuerdo y envían mensajes diferentes que desconciertan a quienes están al pendiente de esta especie de “novela”, la que ellos mismo armaron desde el comienzo de su relación.

La empresaria respondió a un posteo de Twitter de Ciudad Magazine, en el que desmintió la información que daba el portal de una posible reconciliación del matrimonio, el que estaría en crisis desde el comienzo del WandaGate, cuando salió a la luz la infidelidad de Icardi con la China Suárez.

Quién miente entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi y ya se habla de reconciliación”, fue el título de la nota del portal que molestó a Wanda y ella deicidió salir a responder.

“No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por “No” consultarme”, escribió la modelo visiblemente enojada con la situación.

“Separada como cuando fui a Argentina hace unos días??? Lo FIRMO, la pasamos muy bien”, escribió el futbolista y sembró dudas.