Video: ovación a la diputada mendocina Jimena Latorre por dar el ejemplo en la sesión

Jimena Latorre, diputada nacional por Mendoza, hace poco más de una semana, informó que está atravesando la enfermedad de cáncer de mama, y ayer recibió una emocionante ovación durante la sesión del congreso por dar el ejemplo.

Latorre explicó su voto negativo sobre la regulación de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, acto seguido el presidente de la cámara Sergio Massa reconoció su labor.

Congreso. La diputada Jimena Latorre junto a colegas (Foto de Twitter @gabrielamlena).

“Antes que nada, desearle lo mejor en nombre de todo el cuerpo y felicitarla por estar esta noche acá presente, dando el ejemplo y sesionando”, le dijo Massa. Acto seguido todos los diputados se pusieron de pie para aplaudirla.

El emotivo video

“Muchas gracias” respondió Jimena por las palabras de Massa, y ante el emotivo momento añadió “¡Ay, me van a hacer llorar!”

Reconocimientos en las redes

Los reconocimientos para la diputada de la UCR también siguieron en las redes sociales. Ximena García, diputada nacional de Juntos por el Cambio de Santa Fe, escribió antes de comenzar la sesión “iniciando la sesión en @DiputadosAr con mi amiga y colega @JimehLatorre ejemplo de compromiso y vocación. Tu fuerza y actitud nos inspiran”.

La diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, fue ovacionada en la sesión del jueves, en la cámara baja, por su ejemplo al ir a trabajar estando en tratamiento de quimioterapia.

Mario Negri, diputado por Córdoba y presidente del bloque de la UCR, la reconoció en su cuenta de Twitter “Nuestra querida @JimehLatorre vino con todas las fuerzas a esta sesión histórica. No quiso perdérsela por nada del mundo. ¡Jimena nos brinda un mensaje de compromiso que ennoblece a la política!”

Cómo contó lo de su enfermedad

Hace unos diez días Jimena Latorre visibilizó su enfermedad en Instagram al subir una foto con su hermano, uno de sus pilares que la está acompañando en todo este proceso, en el cual sostiene que se encuentra “muy contenida” y con la fuerza para sobrellevarlo.

“Él me cortó el pelo porque ya se me estaba cayendo y luego se cortó él para que no me sintiera sola. También me regaló una gorra y él se compró un gorrito para que podamos pasar el frío de las temperaturas bajas”, contó Latorre a Los Andes sobre el noble gesto que hizo su hermano.