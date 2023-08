Victoria Villarruel le respondió a Lali y fue lapidaria con su acusación: “Vos te llenás...”

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, salió en defensa de su compañero de fórmula Javier Milei y lanzó duras declaraciones contra la cantante Lali Espósito. Tras el triunfo de Milei en las elecciones PASO, la artista había dicho “qué peligroso, qué triste”, lo que provocó un vendaval de comentarios en su contra.

Qué dijo Victoria Villarruel sobre Lali Espósito

En diálogo con Crónica TV, Villarruel fue consultada en las últimas horas sobre las declaraciones de la popular actriz. “La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música”, arrancó expresando la postulante a vice. Señaló que “la opinión de Lali no es desinteresada” y que responde a intereses personales y económicos.

“Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”, declaró Villarruel.

La dirigente libertaria sumó más picante a la polémica: “No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir”.

Milei le contestó a Lali Espósito por decirle “antiderecho” y “peligroso”

Además de su tuit de “qué peligroso, qué triste”, Lali también sacó un largo texto explicando qué quiso decir con sus palabras, teniendo en cuenta la enorme repercusión y los cuestionamientos recibidos.

El tweet de Lali tras el resultado de las PASO 2023 (Captura de pantalla)

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, indicó la artista pop.

El propio Milei fue consultado por las palabras de Lali y no anduvo con muchas vueltas para contestarle: “No sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

