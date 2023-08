Esteban Bullrich apuntó contra Javier Milei y repudió su propuesta de cerrar el Conicet

El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, repudió la propuesta del candidato a presidente Javier Milei sobre el cierre del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

“Denuncié la corrupción Kirchnerista cuando pocos lo hacían y creo que la política es la que debe ser la que se ajuste esta vez y profundamente”, escribió en X, ex Twitter, Bullrich.

x @estebanbullrich

“Pero describir al Conicet como una cueva de ñoquis es de una ignorancia supina, y cerrarlo sería causarle un enorme daño a nuestro país”, afirmó el ex legislador.

Además, Bullrich compartió una fotografía donde se lo ve con un cartel que dice “No al cierre del Conicet”. De esta manera, se sumó a la larga lista de dirigentes que se opusieron a la polémica medida.

x @estebanbullrich

Milei propuso cerrar el Conicet

Como parte de su plan de gobierno, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, propuso cerrar el ministerio de Ciencia y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Las declaraciones generaron repudio en varios sectores de la sociedad y sobre todo en la comunidad científica. En una entrevista para A dos voces, de Todo Noticias, Milei fundamentó su idea en base a la “productividad”.

“Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más”, argumentó.

En este sentido, el líder de La Libertad Avanza insistió con que ambos organismos “no producen lo mismo”, por lo que consideró que, “tal como existe hoy, hay que cerrarlo”, aunque aclaró que eso “no quiere decir que no haya una secretaría que se ocupe de eso, pero se va a dedicar a ciencias duras”.

