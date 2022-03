Víctor Ibáñez. “El Frente de Todos es una cáscara vacía de contenido y autocrítica liderada por el kirchnerismo-camporismo”

Las últimas semanas han sido intensas en el gobierno de Rodolfo Suárez. Temas como las paritarias, Boleta Única y Portezuelo del Viento, entre otros, han tenido avances y novedades. En todos ellos, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, ha sido uno de los actores principales. En una entrevista con Los Andes, el funcionario hizo un repaso de los principales temas que tiene en sus manos el Gobierno, y dio algunos indicios de cómo seguirán sus tratamientos. También hizo un balance de la actualidad compleja que vive la Provincia hoy, y criticó duramente al Frente de Todos, sobre el que sostiene que es un “cascarón vacío de contenido y autocrítica”.

También adelantó que se votará en la Legislatura la reforma de la Constitución, pese a un eventual y posible rechazo del peronismo.

-¿Cómo han sido estas últimas semanas, con avances en paritarias, proyectos legislativos y gestiones como Portezuelo?

-La evaluación es positiva. Creo que todo esto visualiza que el Gobierno tiene una agenda de fondo. Nunca se dejó de trabajar en otros temas aún en la pandemia. La “pospandemia” no era un escenario desconocido para el gobierno, porque muchas de las cuestiones que van sucediendo con posterioridad dan la pauta que son líneas que se vienen trabajando desde antes. En ese marco se inscribe la Boleta Única, que es un paso institucional altísimo para Mendoza. Pero esto no es un hecho aislado, se enmarca en un concepto más amplio que el Gobernador planteó en su campaña y que se materializó en el proyecto de reforma constitucional. Lo mismo ocurre con los avances del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), y también Portezuelo del Viento. Este es un Gobierno que gestiona proyectos pensando en el beneficio de los mendocinos.

-Habla de la pospandemia ¿en qué situación nos encuentra a los mendocinos?

-Para hacer un balance hay que poner en contexto lo que está pasando a nivel nacional. Estamos frente a un Gobierno nacional que demuestra que no hay un rumbo. Una situación macroeconómica muy compleja y que se da en medio de una feroz pelea interna a nivel nacional que está marcada entre el Presidente y la Vicepresidenta. Hay un descontrol en lo económico y en lo financiero y la provincia no tiene todas las herramientas para combatirlos. Sin embargo, creo que en contraposición, durante la pandemia, trabajamos sobre proyectos que han sido muy exitosos, como Mendoza Activa, Enlazados entre otros; todos programas que se han llevado adelante para tratar de dar en Mendoza alguna solución dentro las herramientas que tenemos. Lo demás son todos de resorte nacional.

-¿Qué balance hace de las paritarias?

-Partimos con la premisa de diálogo y hemos cerrado con los gremios. Las propuestas fueron en base a dos ejes: que la suba salarial beneficiara principalmente a los que tienen salarios más bajos del Estado y, por otra parte, que sigamos cuidando los recursos.

-¿Se puede cumplir lo ofrecido?

-Lo que se firmó es aquello que podemos cumplir. Han habido administraciones que han dejado prácticamente a la provincia al borde de la quiebra... si bien las provincias no quiebran, han llegado a no pagar sueldos. Y los gremios han entendido estos dos ejes, fue una negociación clara y franca, por eso ha sido rápido también. Es un escenario muy positivo porque implica que no existe conflictividad entre los gremios y el gobierno.

-Pasemos a Boleta Única ¿qué análisis se hace de la votación y del rechazo del Frente de Todos?

-En Diputados vimos cómo el resto de las fuerzas acompañaron. Las observaciones que se hicieron, muchas fueron tomadas; y aquellos puntos que fueron planteados en el debate donde consideramos que esta el espíritu de la ley, lo defendimos. Respecto al Frente de Todos, creo que es una cáscara vacía de contenido, de fundamentos, de autocrítica liderada por el kirchnerismo-camporismo. No es sólo la Boleta Única, que de hecho no es un beneficio para el gobierno o un partido determinado, es un beneficio para la ciudadanía. Miremos las declaraciones de (Lucas) Ilardo con respecto al apoyo del acuerdo con el Fondo, luego ocurre que Anabel Fernández Sagasti vota en contra.

-Ella dijo que iba a votar según los intereses de los mendocinos...

-Tienen una suerte de doble estándar, de doble discurso, que pareciera que es favorable a los mendocinos pero sin embargo reportan a este esquema político kirchnerista-camporista.

Victor Ibáñez Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Foto: Mariana Villa / Los Andes

-¿No hay vuelta atrás a la relación?

-Siempre hemos intentado un diálogo. Creo que sigue sin haber un interlocutor o interlocutora en la oposición. No tiene liderazgos con quien se pueda dialogar. Hay disputas fuertes entre ellos.

Nosotros hemos acercado la posibilidad del diálogo, pero ha sido imposible, al menos hasta el momento. Todas estas propuestas y reformas buscan mejorar la institucionalidad de la provincia y cuidar los recursos públicos. Tienen un mandato que viene de otro lado. Lo mismo sucedió con la reforma institucional que se propuso. Ni siquiera se dio el debate; se reunieron 4 o 5 dirigentes del sector y se opusieron sin hacer un aporte o propuesta.

-¿Pero van a insistir en la reforma de la Constitución pese al posible rechazo?

-El Gobernador ya lo ha expresado. Vamos a dar el debate en la Legislatura. Vamos a invitar a la oposición a que haga los aportes que crea, porque el proyecto no está cerrado ni mucho menos. Queremos insistir con la disminución del costo de la política, equilibrio fiscal, autonomía municipal, representación territorial, entre otros. Esperemos que se pongan a la altura de los ciudadanos, que han apoyado desde distintos sectores este proyecto. Estamos dispuestos a escuchar. Y si no tienen fundamentos, si no quieren discutir, si tienen un mandato distinto, que lo expresen y voten en contra como lo hicieron con la Boleta Única. Que digan por qué no al equilibrio, a la representación municipal, a la disminución del costo de la política.

-¿Tienen una fecha?

-Está en comisiones del Senado. En el corto plazo se impulsará.

-Vuelvo a la Boleta Única ¿se votará en 2023 con esa herramienta?

-Nuestro sistema electoral establece fechas separadas de las nacionales. Ese es el principio general, con lo cual la decisión que se pueda tomar sería anticipado expresarlo ahora. Pero nuestro sistema por definición tiene su fecha separada de las elecciones.

-Respecto del laudo por Portezuelo del Viento ¿son optimistas de lo que pueda pasar?

-Estamos convencidos de que la viabilidad de la obra y sus estudios de impacto ambiental están aprobados de manera correcta, y es por eso que el proceso licitatorio está en curso. Ahora estamos a la espera del laudo. Las 5 provincias tienen 15 días hábiles para presentar sus argumentos. Nosotros ya llevamos toda la documentación respaldatoria, pero vamos a preparar nuestra defensa nuevamente.

-¿Qué esperan de los otros gobernadores?

Sólo esperamos que sean coherentes con sus antecedentes. Nosotros nos vamos a preocupar por llevar nuestros argumentos bien planteados. Luego de esto el presidente tendrá un plazo para poder laudar. Hay aspectos políticos de por medio con lo cual no podemos asegurar el resultado del mismo, pero esperamos que el Presidente laude en base a los antecedentes que corresponde.

-Se ha dicho que los principales beneficiarios son los productores aguas abajo, como los de Buenos Aires ¿no han pensado en reunirse por ejemplo con el gobierno de Axel Kicillof?

-Es que hay un camino natural de diálogo, que es el comité ejecutivo del Coirco. Ahí mes a mes se han mantenido estas conversaciones, donde se han mantenido y acercado posiciones, pero la definición final ya está en manos directamente del Presidente, y será cada uno de los representantes del comité los que expondrán la postura que tendrán.

-¿La audiencia con Fernández nunca fue contestada?

-No, pero ha tenido un resultado, que es el de la apertura del proceso del laudo.

-En materia judicial se avanzó con un proyecto para ampliar la competencia de los Juicios por Jurados ¿hay otras reformas en la mira?

-Todo se enmarca en una propuesta de reforma del sistema judicial que se inició en la gestión de Cornejo. Hay unacomisión para revisar cómo ha funcionado el Código Procesal Civil, si hay que modificar algunos aspectos, cómo ha sido la jurisprudencia que se ha generado en los jueces a partir de la aplicación. También estamos trabajando para ver si podemos aunar en un texto las normas procesales penales, que tienen la particularidad que no están todas en un mismo cuerpo normativo.

-¿Se avanzará en la creación de las Oficinas de Conciliación Civil?

-Sí, queremos descomprimir procesos y evitar la judicialización, como se ha dado con las oficinas de conciliación en el ámbito laboral. Ya se ha elaborado un proyecto y estaremos enviándolo a la Legislatura en el próximo tiempo. Todo esto se trata de una evaluación de todas las reformas, ver si hay que ajustar algo, y ver qué se puede introducir para seguir mejorando el sistema judicial.

-¿Del Consejo Económico y Social qué balance hacen?

-Vemos muy bien el Consejo. Por un lado porque es un órgano consultivo con el objetivo de que se discuta la Mendoza de los próximos 30 años. Y esta construcción requiere de tiempo, de aprendizaje, de normas. El viernes se dio tratamiento a proyectos que se trabajaron pandemia de por medio y que fueron aprobados. Fue muy importante la reunión y demostró que ha funcionado el Consejo. De igual manera hay varias iniciativas más que se están trabajando, de las casi 100 que se recibieron.

-En breve serán las elecciones en la UNCuyo, ¿tienen alguna preferencia?

-Venimos teniendo diálogo con la Universidad, es un actor fundamental en la provincia. Nos parece importante la elección que viene, no hablamos de preferencias, pero sí de unidad de trabajo en conjunto dentro del espacio, con las diferentes fórmulas. Claro que es una elección que nos parece muy importante y en lo que podemos colaborar es que se de un proceso electoral ordenado. Esperamos que sean los mejores que puedan representar el espacio.

-¿Piensa en su futuro? En Mendoza se ha relacionado a los ministros de gobierno (NdR: como Dalmiro Garay y Mario Adaro) como candidatos a ser ministros de la Corte en caso de vacantes

-No tengo por costumbre más que tratar de dar lo mejor en el lugar que se me ha confiado. Soy ministro de Gobierno de Rodolfo Suárez.

-¿No lo ha pensado siquiera?

-Soy el ministro de Gobierno de Rodolfo Suárez.

Perfil

Edad: 52 años

Profesión: Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales - Abogado

Familia: Tiene 3 hijos: Julia María (22), Juan Bautista (19) y José Manuel (17).

Trayectoria: estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones institucionales, asuntos legales, despacho, administración y planificación del Rectorado de la UNCuyo y además fue Coordinador del Gabinete.

Es docente de grado y posgrado en la materia de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua. Es director del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos e integra la Asociacion Argentina de Derecho Constitucional. Es profesor visitante de la Universidad de Messina y con estancias de investigación en las Universidades de Bolonia y Torino.

Además, toca la guitarra desde los 7 años. Es parte del grupo “Tocaores” junto a Daniel Moreno, Federico Alma y Leonardo Landa.