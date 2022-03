El Gobierno firmó 18 acuerdos paritarios y cerró recomposición salarial para todos los empleados del Estado

En la primera mitad de la semana que termina, el Gobierno había logrado cerrar paritarias con los tres sectores del Estado que más empleados tienen: Educación, Salud y Administración Central. Desde el lunes estaba festejando porque, después de tres años de desencuentros y aumentos otorgados por decreto, el SUTE había estampado su firma en un acuerdo salarial.

El festejo se extendió hasta ayer, cuando el Gobierno pudo dar por terminada la ronda de sectores con los que cerró acuerdos salariales para 2022. Son 18 acuerdos los firmados, tras un mes de negociación. Hay que decir que el Gobierno hizo una fuerte concesión a los gremios estatales, puesto que la paritaria representa alrededor de 46% de incremento y, como dicen a los cuatro vientos desde Casa de Gobierno, totalmente remunerativa.

No es una apuesta menor, dado que los bonos fijos no remunerativos implican un ahorro para los empleadores: no se pagan aportes patronales sobre ellos (jubilación, obra social, ni cuota sindical) y tampoco los proporcionales de aguinaldo.

Es cierto que sobre el cierre del año es probable que el porcentaje quede corto, teniendo en cuenta que las proyecciones privadas de la inflación indican que rondará el alza del Índice de Precios al Consumidor podría arañar 60% durante 2022. Sin embargo ese flanco también está cubierto: la mesa paritaria se reabriría en setiembre.

En general, para todos los gremios la propuesta fue la misma. La propuesta de recomposición salarial ofrecida por el Ejecutivo provincial consiste en el aumento de 40% que se pagará en siete tramos no acumulativos: 12 % en marzo, 4% en abril, 4% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 5% en octubre y, por último, 5% en noviembre.

Además, se pagará la suma fija de $7.200 mensuales remunerativa que impactará en el aguinaldo y los aportes jubilatorios. Consiste en un importe fijo que solo será descontado en caso de inasistencias injustificadas por el agente estatal (conforme a la Ley 5811), de forma proporcional.

El aumento de 40% más el bono de 7.200 pesos, hace que el porcentaje final sea más alto y que impacte más fuerte en las clases más bajas del escalafón. De acuerdo al cálculo del Gobierno, las clases más bajas llegan a 51% de incremento por efecto del bono fijo. Además, 26% del acuerdo impacta en el primer semestre de 2022, dicen en el Gobierno.

El periplo de firmas paritarias arrancó el lunes con ATE Administración Central y SUTE. El martes siguió la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). En los días siguientes se pasó por ATE para el Régimen 27 (salud) y el Régimen 35 (Dirección Provincial de Ambiente); empleados y funcionarios Judiciales; la Asociación del Personal de Entes de Control (APOC), que representa a empleados del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia, trabajadores de Legislatura y empleados de juegos y casinos. Ayer Casinos y Judiciales y se cerró el círculo: 18 acuerdos.

La negociación había arrancado el 17 de febrero. La oferta inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 y había consistido en el incremento de 40% a pagar en seis (6) tramos: 16% en marzo, 5% en julio, 5% en agosto, 5% en setiembre, 5% octubre y 4% noviembre. Además, una suma anual, fija, no remunerativa ni bonificable de $115.600 pagadera en doce cuotas mensuales y consecutivas. En enero, febrero y marzo el bono sería de $7.200, abril y mayo $9.000, junio, julio y agosto $10.000, setiembre y octubre $11.000, noviembre y diciembre $12.000.

¿Qué cambió de eso? Los incrementos mensuales bajaron un poco y se introdujo uno en abril. El otro gran cambio, quizá el más importante, el bono quedó fijo en 7.200 pesos, pero se transformó en remunerativo, con lo que impacta en aguinaldo y en jubilación.

Ampros logró además un beneficio más. Aumento del ítem 1333 “Responsabilidad Profesional”, el que ascenderá de 65 % a 80% en mayo, y a 85% en septiembre.

En el SUTE rescatan la paritaria nacional docente, por la que se establece que ningún trabajador de la educación del país cobrará menos de 40 mil pesos. Esa negociación nacional, que se refiere casi exclusivamente al incentivo docente (un ítem que paga Nación en todo el país). Entonces en el SUTE, con el adicional que paga Alberto Fernández, el sueldo docente inicial en Mendoza llegaría a 50 mil pesos.

Ayer, la negociadora del Gobierno y subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez, festejaba: “esto ha sido producto de mucho diálogo, acorde al pedido específico del Gobernador Rodolfo Suarez de dar prioridad a las instancias de negociaciones. Es muy importante para la Provincia haber alcanzado un acuerdo con los representantes de todos los gremios que nuclean a la mayoría de los empleados públicos”.