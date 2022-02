Vendimia: en sintonía con Suárez, Guaymallén designó a la soberana electa en 2020

La Municipalidad de Guaymallén dio un golpe posiblemente definitivo para las aspiraciones de la “reina blue”, Julieta Lonigro, al confirmar este sábado que Sofía Grangetto, la soberana electa en 2020, será la representante del departamento en la recta final de la Fiesta de la Vendimia de este año.

La Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia había dado lugar el viernes a la medida cautelar presentada por la candidata Lonigro -que fue electa en Maipú por la decisión de Guaymallén de no presentar una reina- y por las comisiones de Reinas de la Vendimia (Corenave) y de Reinas de Guaymallén (Coreguay).

La resolución judicial suspendió la ordenanza municipal que eliminaba la elección de la reina departamental de la Vendimia. Estableció que, en caso de que el municipio no oficializara a una candidata, el Ministerio de Cultura y Turismo debía evaluar si aceptaba a Lonigro como representante de Guaymallén.

Pero este sábado, tal como había adelantado ayer Los Andes, la comuna resolvió que Grangetto sea la reina departamental. Debido a lo que anunció el municipio de Guaymallén, hoy tendrá lugar la Bendición de los Frutos y contará con la presencia de la reina junto al intendente Marcelino Iglesias.

NOVELA

El culebrón de la Vendimia 2022 arrancó el año pasado, poco después de la edición virtual por la pandemia. El 23 de marzo del 2021, el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén promulgó la Ordenanza N° 9196/21 que prohíbe la organización, patrocinio y/o auspicio por parte del Municipio, de manera directa, de elecciones de reinas, embajadoras y princesas u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos públicos.

“No tuvo ningún voto en contra, sólo tres abstenciones por parte de los concejales del justicialismo”, resaltó el edil radical Ignacio Conte, quien fue el promotor de la ordenanza. El municipio había decidido participar de la Vendimia, pero sin reina. Es decir, la idea era presentar un carro como todos los departamentos, pero integrando por hacedores reconocidos en los distintos distritos. Ahora habrá que hacer lugar para Grangetto, la reina oficializada, a la fuerza.

Tiempo después empezaron a agitarse las aguas cuando la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), distanciada de las autoridades municipales, anunció que se realizaría igualmente la fiesta vendimial donde se elegirá a la representante, tal como se venía haciendo tradicionalmente.

Mientras se ultimaban los detalles de la fiesta, la entonces ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, confirmó que quien resultara electa no participaría de los eventos oficiales debido a la vigencia de la ordenanza municipal. La Coreguay montó en cólera y habló de discriminación, un término que se repetiría hasta estos días.

Y apareció un municipio peronista para meter el dedo en la llaga: Maipú. El Museo del Vino fue el escenario, el pasado 4 de diciembre, para la fiesta paralela que terminó coronando a Julieta Lonigro, representante de Los Corralitos, como reina de Guaymallén. El evento contó con más de 500 personas que previo a la elección, presenciaron el espectáculo “Historia de Mujer y Cepa”. El propio intendente Matías Stevanato estuvo presente en el evento y defendió estas tradiciones.

Por supuesto que la iniciativa no cayó bien en el radicalismo. El radical Iglesias le recriminó a Stevanato el uso político de la realización del evento en su comuna y lo acusó de “sacarse una foto para festejar la derrota”, en alusión a las elecciones del 14 de noviembre en las que la lista del peronista perdió por más de 10 puntos en su comuna. Hay quienes dicen que si la fiesta hubiera sido en tierras no peronistas, políticamente hubiera sido más sano.

Con la reina coronada y la imposibilidad de participar de los actos oficiales, la Corenave y la Coreguay encararon una estrategia judicial pidiendo la inconstitucionalidad de la ordenanza. Se interpuso una medida cautelar que fue lo que resolvió el viernes la Sala 2 integrada por Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo. Justamente este último no acompañó, ya que consideró que la norma municipal tenía “legitimidad democrática” y no existían argumentos que sostuvieran un “derecho a la elección” de reinas vendimiales.

La cuestión de fondo, con participación de todos los miembros del máximo tribunal en un plenario, se resolverá más adelante, pero en el municipio se ilusionan con la puerta que abrió Palermo en torno a la legitimidad democrática. “Es curioso coincidir con alguien tan cercano al kirchnerismo, pero tiene razón”, dijo un funcionario de Guaymallén ayer.

EN LÍNEA CON SUÁREZ

Mientras los jueces debatían la cautelar de la reina blue, apareció una propuesta del gobernador Rodolfo Suárez para que sea la finalmente oficializada Grangetto como la representante del municipio. Y si bien el gobernador recibió un sinfín de respuestas críticas, incluida la de la propia Julieta Lonigro que habló de discriminación, fue lo que se terminó resolviendo.

“Seguimos una sugerencia del Gobernador que con muy bien tino nos señala que hay un proceso que fue formalmente correcto, que tiene legitimidad y que en definitiva, le permite a Sofía tener una nueva oportunidad de ver y expresarse en el mismo proceso”, sostuvo Nicolás González Perejamo, secretario de Gobierno de Guaymallén a Los Andes.

Pero la furia por la decisión municipal no tardó en desatarse entre las reinas con mandato cumplido, independientemente del departamento que representaron. “Julieta Lonigro es la legítima Reina de Guaymallén como resultado de una elección en la que el pueblo y no la clase política eligió su Reina. La transparencia de la elección ha sido convalidada por la Fiscalía de Estado y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, expresaron en un comunicado posterior al fallo judicial.

“Ha sido todo muy rápido, estábamos muy contentos porque se había dejado de lado la ordenanza y por saber que en los próximos años habrá reina. Entendemos que Sofía cumplió su mandato y nos hace un ruido, no por Sofía, sino porque no podría volver a estar en una elección. Es algo que evaluarán los abogados, desde lo legal si corresponde”, explicó Luz Fernández, de la Coreguay, a Los Andes.

Volvió a la carga contra el municipio porque “hay una actitud discriminadora hacia Julieta. Como comisión fuimos a pedir esos atributos a la municipalidad y nos dijeron que no sabían qué iban a hacer con ellos”, se quejó en relación a la corona, la capa y el cetro.

TAMBIÉN HABLÓ SOFÍA

A través de un comunicado, fue la propia Grangetto quien aclaró que no recibió presiones para aceptar la corona, tal como se había deslizado. “Estoy muy contenta con el rol laboral que desempeño y sin presiones, no como han intentado instalar. Luego de la resolución vertida por la Suprema Corte de Justicia, la Municipalidad de Guaymallén me convocó y oficializó como su representante”, manifestó en un texto difundido desde la municipalidad.

“Yo asumo este compromiso, siendo consciente que soy protagonista de una nueva forma de vivir Vendimia, con el objetivo de representar este cambio cultural, sin reina”, indicó. En el comunicado se refiere a su elección en 2020 en la que “muchas personas me agredieron, cosificaron y juzgaron; sin conocerme y sin importar la repercusión que esto pudiera tener en mi persona”.

Por ese motivo quiere “mostrar y expresar” lo que vivió “para que muchas otras chicas, con las mismas ilusiones y sueños, no pasen por la misma experiencia”.

Desde el municipio justificaron la decisión basándose en la legitimidad “porque la última vez que se aplicaron las reglas de ese concurso, se eligió a Sofía, pero la Corte dejó al municipio para que eligiera. Es bastante claro”, argumentó González Perejamo.

Se plantean algunas dudas sobre si la representante se ajusta al reglamento vendimial. “Es el mismo reglamento que en su artículo 1 habla de resaltar la belleza”, ironizó el funcionario municipal. Y agregó que “se refiere a que la persona que ganase el concurso nacional, no puede presentarse de nuevo. Todo lo que regula es el concurso nacional, no el resto de los concursos”.

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura, se cae de maduro, no recibirá objeciones porque si lo ha propuesto el gobernador Rodolfo Suárez, difícilmente Nora Vicario vete a Grangetto.

Los dardos podrían venir justamente desde las reinas con mandato cumplido, que evaluaban el tema con sus representantes legales. Al cierre de esta edición, se reunía el abogado Maximiliano Legrand con integrantes de la Corenave y Coreguay para analizar los pasos a seguir.