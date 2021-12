La reina no oficial de Guaymallén desata cruces entre radicales

La polémica sobre la elección de la reina no oficial de Guaymallén en una fiesta “paralela” en Maipú ha tenido más repercusión de la que quizás se pensaba en términos políticos, ya que trajo no solamente conflictos entre los partidos del radicalismo y el peronismo, sino también cruces internos en el propio oficialismo por la Fiesta de la Vendimia y la elección o no de la Reina.

En primer lugar, por la fiesta en Maipú hubo un cruce entre los intendentes Marcelino Iglesias (Guaymallén) y Matías Stevanato (Maipú), sobre todo cuando el radical le recriminó el uso político de la realización del evento en su comuna y lo acusó de “sacarse una foto para festejar la derrota”, en alusión a las elecciones del 14 de noviembre en las que la lista del peronista perdió por más de 10 puntos en su comuna.

Esto provocó una respuesta del maipucino, en la que dijo que la Vendimia “es mucho más que una foto” y le recomendó “escuchar y aprender de las mujeres” y que “el pueblo de Guaymallén eligió su representante en tierra maipucina, porque su deseo fue negarles esa posibilidad”.

Senadora Gabriela Testa, ex titular del EnteTurismo Mendoza. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes

Pero las cosas no quedaron ahí, porque aún se está aguardando cómo serán las demandas en la Justicia por parte de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) contra el municipio por la ordenanza y contra el Gobierno por supuesta discriminación, ya que la reina elegida, Julieta Lonigro, no podrá participar de los eventos.

Chispazos internos

Por el lado del radicalismo, empezaron a surgir nuevas críticas cruzadas de acuerdo al accionar del Concejo Deliberante de Guaymallén en la eliminación de la figura de la reina, lo que devino en la defensa de los propios concejales.

Fue la senadora provincial Gabriela Testa quien defendió días atrás dos proyectos para valorizar la Fiesta Nacional de la Vendimia: uno de ellos para que la Fiesta sea postulada ante la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; pero también otra iniciativa con modificaciones en el Reglamento del Reinado, con variaciones en el sistema de votación y de postulación, entre otros, pero que también mantiene la figura de Reina y Virreina.

El edil radical Ignacio Conte, quien impulsó la eliminación de la reina departamental de los festejos vendimiales, salió al cruce de la senadora, al pedirle “respeto por las instituciones de la democracia como el Concejo Deliberante, frente a los intereses corporativos de los clubes monárquicos vendimiales, que pueden existir libremente, pero no reemplazar a quienes votó la gente en las urnas, no en una fiesta”.

El Concejal aseguró que la legisladora “adujo” en radio Nihuil que la decisión del Concejo había sido “unilateral”, cuando “lo que hicimos fue tomar una decisión dentro de los márgenes que nos permite la Constitución”.

En diálogo con Los Andes, Testa sugirió que el edil guaymallino “no ha leído los proyectos” y acotó que para hablar de sus iniciativas “hay que leerlas. Yo estoy en el sexto piso del edificio del Senado, voy todos los días y estoy dispuesta a dialogar con todos”.

Para Testa, su preocupación es que se “banalice” la discusión en reina sí o reina no, y sostuvo que defiende el reinado de la fiesta nacional “como institución”. “Yo defiendo el reinado de la fiesta nacional de la vendimia como institución, porque la fiesta es un fenómeno social, cultural y político complejo”, marcó.

Pero además, la ex titular del Ente de Turismo de Mendoza (Emetur) sostuvo que le ha preocupado, a raíz de la decisión de Guaymallén, “la salvaguarda de la Fiesta Nacional de la Vendimia”, y aseguró que en este marco “el Reinado como una institución, es un componente más de nuestra fiesta. Si estuviese hablando de un edificio patrimonial, no le saco las puertas o ventanas, porque altero el bien. En la fiesta no se toca un componente sacando a la reina sino un todo, porque es un bien intangible”.

Tras estas declaraciones destacó que “no hay que confundir al reinado de la vendimia con un concurso de belleza. La reina tiene responsabilidades y funciones fundamentales”, y que la fiesta “es patrimonio cultural inmaterial de la provincia y no podemos frivolizar ninguno de sus componentes”.

Por su parte, Conte dijo a Los Andes en primer lugar que sí leyó los proyectos de Testa, sostuvo que su idea no es “polemizar” con la senadora, y marcó que el mensaje “fue simplemente porque en declaraciones radiales dijo que Guaymallén había tomado una decisión unilateral. No lo fue, un cuerpo deliberativo y los concejales estuvieron a favor del proyecto de ordenanza. No fue una locura de un grupito”.

Siguen críticas PJ-UCR

El secretario de Gobierno de Guaymallén, Nicolás González Perejamo, se despachó ayer contra el intendente Stevanato por haber permitido la realización de la fiesta en su departamento, e indicó que cuando tuvo que refrendar su gestión en las elecciones “no tuvo el apoyo ni la confianza de los vecinos que necesita”.

“Si yo hubiera obtenido el resultado que obtuvo con la lista del Frente de Todos estaría más preocupado por ver cómo mejoro la gestión para los vecinos y no en opinar de cuestiones que no son de su estado municipal”, acotó.

También acusó a Stevanato de haber realizado una acción “oportunista, mezquina y ridícula” con intenciones políticas. “No entendieron el mensaje de la ciudadanía. Están más preocupados por ‘huevear’ la pava que por gestionar”, finalizó.

Desde Maipú, Federico Aroma, secretario de Gobierno, dijo en redes sociales que el municipio no llevará el debate al terreno de las “chicanas” políticas, y expresó que la mirada sobre la Vendimia “coincide con la de la senadora radical Gabriela Testa, quien busca darle fuerza de ley a la coronación de las ‘reinas’ representantes del sentir vendimial”.

También comentó, al igual que Testa, que el Concejo Deliberante resolvió a través de una “decisión unilateral” y que “no ha tenido eco en su propia comunidad, y no están dispuesto asumir la realidad”.