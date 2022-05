Urtubey señaló que el Frente de Todos “es la expresión de un fracaso” y llamó a todos los sectores a “construir acuerdos”

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, participó esta mañana del encuentro que realizó el peronismo mendocino llamado “Peronismo Futuro” y dejó fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández, al sostener que el Frente de Todos “es la expresión de un fracaso”, y consideró que también lo fue la gestión de Mauricio Macri con el espacio Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

El dirigente salteño, hoy alejado del Frente de Todos, consideró, en medio de la interna que existe en el seno de la gestión nacional entre el presidente, Alberto Fernández; y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que el peronismo “tiene el peligro de convertirse en un partido de poder con una mirada más conservadora del statu quo, que en un espacio transformador”.

Urtubey consideró, sobre ese enfrentamiento interno del Gobierno, que es una “gran irresponsabilidad que en una Argentina con un 70% de inflación proyectada y casi un 50% de pobreza, la discusión esté planteada respecto de posiciones de poder”.

Juan Manuel Urtubey junto al ministro del Interior Wado de Pedro Foto: Ignacio Blanco / Los andes

En esa línea, expresó que “da la sensación que ya se perdió la vocación de transformar la realidad y evitar el fracaso, y están viendo de quién es la culpa”. Además agregó que “lamentablemente” en el país se tiene que enfrentar “esta lógica de la confrontación como forma de organización política”, dando a entender que esa misma definición aplica a lo que fue la gestión de Mauricio Macri y sus críticas constantes a la gestión del kirchnerismo que lo precedió.

Sobre el encuentro agradeció la invitación de la senadora Anabel Fernández Sagasti y consideró que “está bueno en lo que viene por delante y para saber dónde estás parado como movimiento”.

El fracaso del Frente de Todos y el futuro

“Pienso que el Frente de Todos es la expresión de un fracaso, así como lo fue Juntos por el Cambio. Ambos me parece que no tienen mucho para ofrecer de nuevo a la Argentina”, lanzó Urtubey en la conferencia de prensa, al ampliar su opinión sobre la situación actual del país.

El salteño consideró que se requiere “una construcción colectiva”, para lograr una serie de acuerdos importantes como Políticas de Estado.

“Si es a través de una construcción electoral común, buenísimo, si no, no importa. Pero si en la Argentina logramos acuerdos importantes de más de un 60 o 70% de la política argentina sobre economía, inflación, seguridad, la Argentina sale adelante”.

Juan Manuel Urtubey junto al ministro del Interior Wado de Pedro junto y Senadora Anabel Fernandez Sagasti Foto: Ignacio Blanco / Los andes

De acuerdo a eso, indicó que hoy le preocupa más la construcción de esos acuerdos que cómo se arman los frentes electorales de cara al 2023. “Si no, pasa lo que está pasando ahora, si vos no te pusiste de acuerdo primero en qué querés hacer, después te pasa esto y no te podés quejar”, aludió nuevamente sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Autocrítica de Urtubey sobre la situación del país

El ex mandatario de la provincia norteña consideró que la responsabilidad de la situación actual del país “es de todos”, y amplió sobre la clase política de la Argentina: “Nosotros en vez de asumir los problemas les echamos la culpa a los demás. Y la gente ya se dio cuenta que el principal problema de la Argentina está en la política”, marcó.

El gobernador de San Juan Sergio Uñac junto a Juan Manuel Urtubey Foto: Ignacio Blanco / Los andes

También sostuvo, de acuerdo a la situación actual del país, que se necesita “una economía que crezca sólidamente”, pero que para lograr eso se necesita confianza.

“El problema en el país empieza en la política, no en la economía. La falta de confianza te destruye la moneda, y la responsabilidad del déficit fiscal y una política monetaria que agudiza aún más la inflación. El desafío es crecer, pero para eso la Argentina necesita previsibilidad”, completó.

Qué piensa Urtubey de Javier Milei

También respondió sobre el “fenómeno” de Javier Milei y la popularidad que ha ganado en los últimos meses, según diferentes encuestadores a nivel nacional. “Es casi tan natural que no deberíamos sorprendernos. Si gran parte de al sociedad advierte que el problema está en el sistema político, y el sistema político no asume responsabilidades, obviamente aparecerá un emergente que dirá que son todos horribles, y la gente le creerá”.

También aclaró que si bien no cree que diputado nacional libertario sea la solución de la Argentina, “se entiende que mucha gente, sobre todo jóvenes, se vayan ahí”.