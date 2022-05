Urtubey: “El macrismo es un espejo de la construcción del kirchnerismo”

Juan Manuel Urtubey estuvo este fin de semana en Mendoza, donde participó del encuentro Peronismo Futuro, el espacio de debate que organizó la presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti. El ex gobernador de Salta, hoy alejado del Frente de Todos, fue muy duro contra el presidente Alberto Fernández; así como también contra Cristina Fernández de Kirchner, al indicar que ya “asumieron” el fracaso de la gestión y que están permanentemente buscando echar culpas unos con otros.

También indicó que Juntos Por el Cambio es “un espejo” del kirchnerismo y argumentó que “uno vive porque vive el otro; hay una retroalimentación permanente”. La salida para la reconstrucción de la Argentina, según el dirigente peronista, es un gran acuerdo en puntos importantes, de cara a las elecciones del 2023.

-¿Qué se puede sacar en limpio del encuentro del PJ del sábado?

-Para mí es altamente positivo que haya posibilidad de que podamos discutir ideas. Hay posiciones y miradas diferentes de la realidad y me parece que está bueno que los espacios políticos se lo planteen. Yo agradecí que me invitaran porque no soy parte del Frente de Todos, pero está bueno que estén dispuestos a escuchar posiciones distintas. Creo que en la Argentina tenemos que multiplicar los eventos donde se pueda conversar y discutir ideas. Si no, nos quedamos solamente con la administración de las cuotas de poder entre los distitntos dirigentes políticos qy luego pasa lo que ocurre en la argentina, donde todo son peleas.

- ¿Cómo evalúa esa interna dentro del Gobierno entre Alberto y Cristina?

-Creo que hay una gran irresponsabilidad de ambos. Estamos en un país con una inflación proyectada de un 70%, que tiene prácticamente un camino hacia el 50% de pobreza. Una Argentina prácticamente sin expectativas de futuro, en donde el presidente y la vice discuten en los medios de comunicación. Pone en situación de debilidad al país. Eso debiera ser un fuerte llamado de atención porque la sociedad espera que los que tienen posiciones de poder arreglen esos problemas.

- ¿Cuál es la salida?

-Advierto que en el Gobierno ya asumen el fracaso de la gestión y buscan que la culpa sea de otros y no de ellos. Ahí está el problema. Eso es grave, porque se supone que los que tienen que arreglar los problemas de argentina asumen de antemano que no lo pueden hacer, te ponen en una situación complicada.

- ¿Ha fracasado la gestión?

-Está fracasando, se ve un contundente fracaso. Insisto, un país con un altísimo nivel de pobreza, un problema con inflación creciente y esencialmente que no genera ninguna expectativa. Frente a eso, ¿qué debiera uno esperar? Que los gobernantes resuelvan los problemas, pero no está ocurriendo eso. Se están peleando entre ellos.

Mendoza es la sede hoy del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a un espacio de debate llamado Peronismo Futuro. Juan Manuel Urtubey Foto: Ignacio Blanco / Los andes

- ¿El sábado propuso confluir en una unidad o acuerdos? ¿cómo se ve trabajando en ese ámbito?

-Más que unidad planteo la posibilidad de que haya un acuerdo en la Argentina sobre políticas públicas comunes, que resolvamos compartir una agenda de prioridades y en alguna medida, administrar el nivel de los disensos de manera tal que el país tenga más previsibilidad, sea más ordenado y salgamos de la lógica de la confrontación.

Hasta que no cambiemos ese eje convocante, por el de la construcción colectiva, la Argentina no podrá despegar porque acá hay una pérdida absoluta de confianza en el país.

- ¿Va a ser el principal impulsor de ese acuerdo?

-Estoy trabajando en eso. Mi obsesión y mi fuerte trabajo político está en ese sentido, en impulsar acuerdos de base en el país. De nada sirve una construcción electoral si no se puede garantizar que la Argentina pueda tener una mínima probabilidad de éxito. Cuando hoy vemos lo que estamos viendo, inevitablemente la Argentina no va a caminar porque no hay confianza. Y en la medida que el sistema político siga horadando la confianza de la sociedad, esto no se va a resolver.

Mendoza es la sede hoy del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a un espacio de debate llamado Peronismo Futuro. Juan Manuel Urtubey junto al ministro del Interior Wado de Pedro junto y Senadora Anabel Fernandez Sagasti Foto: Ignacio Blanco / Los andes

-Ha tenido anteriormente reuniones con dirigentes de la oposición. ¿Cómo ve a Juntos por el Cambio?

-La construcción del macrismo es un espejo de la construcción del kirchnerismo. Ambos se necesitan como el aire para respirar. Uno vive porque vive el otro; hay una retroalimentación permanente. De ahí no se puede esperar de ninguno de esos dos polos una construcción colectiva, porque va en contra de la génesis de existencia de esos espacios políticos. Tenemos que trabajar para ver si en el futuro, en el próximo gobierno que esté en el país, podemos avanzar. Mientras tanto, podemos avanzar en algunos proyectos. Por ejemplo, boleta única. No ha sido un partido político, sino un acuerdo grande de la política argentina que dice que hay que mejorar la legitimidad de origen en el sistema político, que está tan lastimado. Entonces son iniciativas que van mostrando que hay cosas que se pueden hacer. Veremos cómo hacer que Argentina vaya entrando en el círculo virtuoso, saliendo del círculo vicioso de la confrontación.

- ¿Cómo se ve usted particularmente en 2023?

- Mi prioridad estará basada en trabajar sobre esos acuerdos. Pero a la vez tengo responsabilidad como dirigente peronista, que es ofrecer una alternativa superadora que la que plantea un gobierno que está fracasando, que en alguna medida lleva a legitimar a un gobierno que ya fracaso en el pasado, como cambiemos.

Me siento en la obligación como peronista de colaborar en la construcción de una oferta electoral que no obligue a la gente a tener que volver a un gobierno que ya fracasó. No sé si eso me llevará a tener responsabilidad electoral, ni tampoco me interesa ese tema. Estoy en una etapa en la cual es más importante trabajar sobre esos acuerdos que necesita la Argentina, que la necesidad de trabajar en candidaturas. De todos modos, se verá más adelante cómo se desarrollan las cosas.