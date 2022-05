El kirchnerismo lideró el encuentro peronista en Mendoza y motoriza el armado de una plataforma electoral para el 2023

Mendoza fue la sede hoy de un encuentro del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a una buena cantidad de dirigentes que recalaron en la provincia para discutir el Peronismo Futuro, pero bien anclado a los problemas del presente que tiene también el propio espacio, con la fuerte interna a nivel nacional. Sin embargo, en el ámbito local también se evidenció la división entre peronistas orgánicos y kirchneristas, sobre todo en las ausencias y presencias del evento. En medio de todo este contexto, el kirchnerismo comenzó a traccionar para plantear una agenda y plataforma de gobierno para el 2023 en Mendoza.

El acto, que se desarrolló en el auditorio Ángel Bustelo y que fue organizado por la presidenta del PJ provincial, Anabel Fernández Sagasti, tuvo una gran convocatoria de militantes del peronismo, quienes llegaron de a cientos y se dieron cita a las 10 y coparon el lugar, con un evento que duró hasta pasadas las 14.

Mendoza es la sede hoy del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a un espacio de debate llamado Peronismo Futuro. Foto: Ignacio Blanco / Los andes

Los ejes temáticos, que giraron en torno a la soberanía política, independencia económica y justicia social; dieron la posibilidad de que los oradores hicieran referencia a la situación de crisis económica que vive el país; y ahí fue donde se evidenció que el evento tuvo un viraje más relacionado a la visión de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta que está hoy enfrentada políticamente con el presidente, Alberto Fernández.

El kirchnerismo motoriza Mendoza

Lo cierto es que a nivel local se vio con más atención la participación o no de los dirigentes. Tal como ya se ha dicho anteriormente, los sectores de los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle), están jugando en términos políticos cada vez más separados del kirchnerismo local, y ninguno de los dos asistió al encuentro. Tampoco lo hicieron dirigentes cercanos a ellos.

Otro intendente que decidió tampoco ir fue Martín Aveiro, de Tunuyán; y a él se plegaron dos legisladores que están jugando cada vez más fuerte contra el espacio de Unidad Ciudadana: Bartolomé Robles y Rafael Moyano. Ambos decidieron el martes votar en contra de la ley de emergencia en anestesiología, en motivo de crítica y como forma de separarse del espacio.

En tanto, la participación completa se dio desde, precisamente, Unidad Ciudadana. Los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), asistieron e incluso participaron de las mesas de debate; mientras que legisladores nacionales dieron su presente, como Marisa Uceda y Eber Pérez.

Por otro lado, el sector de los hermanos Bermejo dio su participación, tanto con el senador provincial, Alejandro; como el diputado nacional, Adolfo. Matías Stevanato, el jefe comunal maipucino, asistió solamente unos minutos en el arranque, y se retiró por “problemas de agenda”. Luego fue el anfitrión de un almuerzo que se dio con los dirigentes nacionales más relevantes en el Arena Maipú.

En diálogo con medios de comunicación, Fernández Sagasti habló de “actualizar los pensamientos y la doctrina del PJ”, y que la idea es “revincular las demandas sociales desde los pensamientos e ideas”.

No obstante, el objetivo que tiene su espacio (al menos lo que representa a Unidad Ciudadana más otra porción de dirigentes) ya está enmarcado en las elecciones del 2023, cuyo puntapié fue este encuentro. De hecho, dijo que la meta es “empezar a hacer nuestra plataforma de gobierno para poder empezar a ‘reencaminar’ nuestra relación con la sociedad mendocina y plantear soluciones concretas a los problemas de todos los días”.

De acuerdo a eso, planteó que en las próximas semanas seguirán este debate que comenzó en este encuentro “para el resto de los departamentos”.

Del lado de los ausentes, varios dirigentes mendocinos lanzaron fuertes críticas desde días anteriores, en profunda disidencia con la estrategia política que ha llevado el kirchnerismo con su enfrentamiento al Presidente y su correspondiente repercusión en Mendoza.

No obstante, un dirigente que no participó del acto, pero que fue invitado, fue contundente al decir que no participarían del acto “porque no nos sentimos parte. Somos diferentes”; y lanzó un tiro por elevación a Stevanato: “No decimos que fue por un tema de agenda”. Y remató con acidez: “Juntaron a los militantes a ver tele”

Ausencias y presencias

Del ámbito nacional, varios de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández, o aquellos que no comulgan con el cristinismo decidieron no asistir de forma presencial a un evento en el que igualmente se intentó dar un mensaje de unidad. Sin embargo, pesaron también algunas participaciones a través de streaming.

Cumbre en el pj

Por ejemplo, uno de los que estaban confirmados era el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien dijo que no estuvo “por la pérdida de un compañero”, pero también expresó que su “compromiso con Tigre me llevó a acompañarlos a la distancia”. De igual manera, dio su discurso vía Zoom.

Lo mismo hizo el ministro de Obras Públicas, el albertista Gabriel Katopodis, quien fue otro de los que se comunicó por streaming, más allá de dar un discurso “antigrieta”; y tampoco estuvo el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sobre el tucumano, señalaron que no fue por un problema de salud de un familiar.

Los que sí estuvieron del ámbito nacional fueron el ministro del Interior, Eduardo de Pedro (que fue el más ovacionado del evento); el titular de la CTA, Hugo Yasky; el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; así como también dirigentes como Adolfo Rodríguez Saá y también Juan Manuel Urtubey.

De los legisladores nacionales resaltaron Lucía Corpacci, Juliana Di Tullio, José Mayans, Eugenia Duré, Emiliano Estrada y Vanesa Siley, entre otros.