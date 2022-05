En medio de ausencias e internas, el Frente de Todos intentó dar un “mensaje de unidad” para el 2023 en Mendoza

Dirigentes peronistas, que representan todas las vertientes que conforman el Frente de Todos (FDT), participaron hoy de un plenario de debate doctrinario organizado por el Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, en el que coincidieron en que “hay futuro para el 2023″ de cara a las elecciones presidenciales, destacaron la “muestra de unidad” de los sectores y enfatizaron “la necesidad de una apertura” hacia los disidentes.

Con la participación presencial de los ministros Eduardo de Pedro (Interior); el gobernador Sergio Uñac (San Juan) y el ex gobernador Juan Manuel Urtubey (Salta); entre otros, la coalición gobernante intentó dar este sábado “una muestra de unidad” en el plenario justicialista realizado en el auditorio Ángel Bustelo de la capital, convocado por la senadora y titular del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti.

Mendoza es la sede hoy del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a un espacio de debate llamado Peronismo Futuro. El ministro del Interior Wado de Pedro junto a la Senadora Anabel Fernandez Sagasti Foto: Ignacio Blanco / Los andes

Entre todos los disertantes hubo coincidencias en la necesidad de “la unidad del campo popular para derrotar a la derecha” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

En el marco de la apertura del FDT que impulsan varios dirigentes como el camporista De Pedro, otro de los asistentes fue Urtubey, quien está alejado de la coalición oficialista, pero que semanas atrás tuvo reuniones con el ministro bajo la premisa de que “se necesita una amplia participación que permita competir en internas” dentro de la coalición gobernante.

En esa línea, al iniciar el plenario, Fernández Sagasti expresó: “Hay que convocarlos a todos, a cada uno de los compañeros que están distanciados, y que vuelvan a debatir ideas” y agradeció “por creer, pensar que se puede y porque no nos quitaron la autoestima y el valor de lo que significa ser peronista en Mendoza”.

Al exponer en forma virtual, Katopodis expresó: “No se nos está permitido quebrar ni descuidar la unidad del Frente. El ‘albertismo’ y el ‘cristinismo’ son terminologías que imponen los medios de comunicación, pero nosotros somos peronistas en esencia y en acción. Nuestro compromiso es cumplir con cada ciudadano y resolverles los problemas”.

De cara a las elecciones del 2023, el ministro dijo que el FDT no puede “dejar a nuestra gente a la intemperie en manos del macrismo, que quiere volver el mismo que ajustó el país y que está dispuesto a vender al país”.

Hacia el final del encuentro, De Pedro -uno de los oradores más aplaudidos en el recinto- dijo que “todavía somos un país unitario y el desafío del peronismo es construir una Argentina federal” y añadió: “El federalismo es real si hay trabajo genuino privado que dignifique a la familia argentina, sino seguiremos siendo un gran puerto”.

En su discurso, el titular de la cartera política enumeró las “decisiones valientes” que tomó Cristina Fernández de Kirchner cuando fue Presidenta.

”En materia de energía, gracias a la decisión de Cristina de recuperar YPF, sin tener miedo de tomar decisiones que no le gustan a un grupo minúsculo de la Argentina, volvimos a tener a YPF y hoy el Estado nacional participa de las decisiones estratégicas en la administración del gas y Vaca Muerta”, remarcó De Pedro.

Y agregó: “Tenemos que tomar decisiones desde del Gobierno nacional y que YPF y las petroleras tributen en la Patagonia. Basta de atender en Buenos Aires y que todos los recursos tributen en CABA. Vamos a construir una Argentina un poco más justa”.

A través de la plataforma Zoom, Massa aseguró que “con el desafío de distribuir el ingreso, con la responsabilidad de apostar a la educación pública y con la tarea de industrializar el país de manera federal, debemos tener la capacidad de debatir entre nosotros, pero mostrando a los argentinos que firmamos un contrato de esperanza en 2019 y en el 2023 lo vamos a consolidar”.

”Debemos tener la capacidad de debatir, pero entendiendo que el debate debe ser con altura y puertas adentro porque hoy tenemos la responsabilidad de gobernar y eso nos pone en la obligación de cumplir con el contrato electoral que hicimos en el 2019, aunque hoy ya es otro mundo”, destacó el titular de Diputados.

Ante cientos de militantes que colmaron el auditorio Ángel Bustelo, Kicillof también disertó en forma virtual desde Buenos Aires sobre las tres banderas del justicialismo “independencia económica, soberanía política y justicia social” y la actualización de la doctrina del movimiento fundado por el ex presidente Juan Domingo Perón.

”Con la pandemia, si bien el mundo de 1945 cambió muchísimo, la soberanía política y la independencia económica vuelve a aparecer con la importancia del concepto de producción local. Por eso, el concepto de independencia económica está más vigente que nunca, aunque hay que tener en cuenta siempre la integración con otros países del subcontinente”, dijo en su discurso.

Tras su ponencia y en medio de los aplausos de los militantes, el gobernador sanjuanino Uñac lanzó una frase que graficó el clima que reinó en el auditorio: “Espero que esto sirva para construir el triunfo en el 2023 en todo el país”.Por su parte, la senadora de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, expresó: “No tengo ni una sola duda de que el 2023 es nuestro. Por más que un día me levante pensando qué mal que hicimos esto, no tengo dudas. Que se olviden, no nos vamos a ningún lado”.

Se sumó el senador del FDT, Adolfo Rodríguez Saá, al aseverar: “Vamos a trabajar para volver a ser gobierno en 2023 por la felicidad del pueblo”.

También el sindicalista titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, manifestó: “El peronismo no va a ser derrotado por los que quieren volver a gobernar al servicio de los ricos. Hay que movilizar a nuestro pueblo porque no será un paseo en sulky derrotar al peronismo, sino que van a tener que derrotar al peronismo en la calle”.

Una de las figuras que dio la perla política fue Urtubey, que en un discurso en un tono elevado, manifestó: “Es vital para poder construir el peronismo por venir. El peronismo que viene es interpretar al nativo digital, ya que tiene que construir el futuro porque el peronismo tiene que ser el articulador de la Argentina que viene”.

Al cerrar el plenario, el jefe de bloque del FDT en el Senado, José Mayans, indicó que “más que nunca necesitamos a los argentinos, porque después es tarde. Tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para llegar al corazón y al sentimiento de los argentinos. Construyamos un futuro mejor y fundamentalmente un futuro de equidad para nuestra patria”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, no pudo asistir por la enfermedad de un familiar, dijeron los organizadores en el inicio del encuentro.