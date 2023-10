Una foto para Massa, sin La Cámpora: posaron intendentes, gremialistas y dirigentes que juegan con De Marchi

La interna que atraviesa el peronismo quedó reflejada en una foto de “unidad” en respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa. Este miércoles, a pesar de la visita caída del ministro de Economía a nuestra provincia por la crisis del dólar, los siete intendentes electos y Martín Aveiro, candidato a diputado nacional, congregaron en Maipú a dirigentes gremialistas y a otros referentes que se fueron a La Unión Mendocina, pero comulgan con Unión por la Patria a nivel nacional. Del encuentro no quiso participar La Cámpora, sector enemistado con estos últimos.

El evento fue convocado por Jorge “Cabezón” Pérez, uno de los principales armadores de la campaña de Massa y hombre de confianza del candidato. Participaron los siete intendentes electos del peronismo: Matías Stevanato (Maipú); Edgardo González (Lavalle); Flor Destéfanis (Santa Rosa); Fernando Ubieta (La Paz); Emir Andraos (Tunuyán); Omar Félix (San Rafael) y Celso Jaque (Malargüe). Además estuvo la referente del Frente Renovador en Mendoza y diputada electa, Gabriela Lizana.

La novedad pasó por la incorporación de dirigentes históricos que habían pegado el portazo del PJ en la campaña provincial: Jorge Omar Giménez y Roberto Righi, actual intendente de Lavalle. Ambos decidieron plegarse a la candidatura de Omar De Marchi y el primero hasta compitió como aspirante a la intendencia de San Martín. Desde el kirchnerismo los tildaron en reiteradas ocasiones como “traidores”.

También se oficializó la incorporación de Jorge Difonso, Rolando Scanio y Alejandro Morillas (intendentes saliente y electo de San Carlos, respectivamente), todos miembros del partido Unión Popular que también es parte de las filas demarchistas.

Además, tuvieron una participación destacada diversos sectores gremiales, encabezados por Ricardo Letard, de Camioneros, y Luis Márquez, de la UOM, actuales autoridades de la CGT Regional Mendoza, Sergio Giménez de La Bancaria, y representantes gremiales de diversos sindicatos agrupados en la CGT. Además, participaron dirigentes como Nicolás Guillén, del PTP, Lautaro Cruciani del Movimiento Evita, Daniel Galdeano, presidente del PI nacional, y Fernanda Lacoste por el sector de Guillermo Carmona.

En el encuentro se ratificó el acompañamiento al proyecto de Sergio Massa de conformar desde el 10 de diciembre un gobierno de unidad nacional que incluya a sindicalistas, empresarios, trabajadores y comerciantes, con sectores de diferentes partidos políticos de todo el país, informaron a través de un comunicado.

Desde La Cámpora, por su parte, esgrimieron que decidieron no participar porque “no había nada que demostrar” a favor de Massa. “En esa foto se sumaron los que no estaban en el peronismo. Nosotros ya estamos y siempre hemos estado en el mismo lugar”, sentenciaron ante la consulta de Los Andes.