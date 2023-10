Katopodis en Mendoza: “La inflación es un problema, es un problemón”

Gabriel Katopodis tuvo una agenda intensa en la provincia, un día después del segundo debate presidencial. Viene advirtiendo que de ganar otros espacios, la obra pública se paralizará. Bajo este concepto recorrió la doble vía de la Ruta 40 que une Mendoza con San Juan. Y también la Variante Palmira sobre la Ruta 7.

Martín Aveiro, el candidato a diputado nacional e intendente de Tunuyán, lo acompañó desde el primer momento. Previo a un acto con la militancia en Godoy Cruz, habló con la prensa en la sede partidaria de ese departamento. Dijeron presente todos los intendentes, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, la massista Gabriela Lizana, entre otros referentes.

“No tengo dudas que Mendoza va a poder desarrollar sus economías regionales, va a poder seguir haciendo obra pública y seguir desarrollando su perfil productivo si hay un gobierno representado por Sergio Massa, por Unión por la Patria”, indicó el funcionario albertista.

Katopodis ha venido a la provincia en varias oportunidades. Defiende a capa y espada las inversiones realizadas, como la que se está ejecutando en la Ruta 40 al norte provincial para conectar con San Juan; la Variante Palmira sobre la Ruta 7, las distintas obras del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), etc. “En todos los departamentos pudimos concretar obras”, se jactó.

Su venida a la provincia tiene que ver con la campaña de Sergio Massa, quien estará el miércoles en Mendoza. “Venimos a trabajar para que el peronismo de Mendoza pueda hacer un gran papel y que la lista este muy bien representada para acompañar la propuesta de Sergio Massa y Agustín Rossi”, indicó.

Valoró la performance del ministro de Economía en el debate. “Massa explicó durante dos horas cuál es el país que tiene en la cabeza, cómo vamos a garantizar un plan de viviendas y un lote con servicios, por qué quienes talan árboles o contaminan tienen que ir presos. En cada uno de los temas fue muy contundente y muy claro”, argumentó.

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis junto al intendente de Tunyán, Martín Aveiro.

Con respecto a su advertencia de paralización de obra pública si gana otro espacio, Katopodis dijo sin vueltas: “lo dicen, no es una chicana, no es algo que lo decimos para simplemente alimentar un debate. Es lo que dicen ellos cada vez que ustedes (la prensa) les ponen un micrófono”.

“Ellos no creen que la Argentina necesita más universidades, más rutas, más caminos, más escuelas, más hospitales. Sobran según su opinión. O en todo caso, que esas obras las pueda hacer el sector privado. Todos sabemos que el sector privado no va a hacer ninguna de las escuelas, ninguna de las universidades, ninguno de los hospitales que necesita la Argentina”, aseveró.

El titular de Obras de la Nación considera que “en todo caso puede hacer alguna obra que le dé alguna rentabilidad particular, algún algún reintegro. Claramente no es el mercado, no es la mano invisible del mercado la que va a desarrollar la Argentina. A la Argentina la va a desarrollar un Estado inteligente que planifica que proyecta que interviene con un carácter federal”.

Las críticas a las otras propuestas

Ya con críticas a los otros candidatos, sostuvo que “el resto de los candidatos no fue muy claro con lo que quieren hacer. La gente no está esperando luces de colores ni frases rimbombantes”.

Con los números de las primarias y el primer lugar para Javier Milei, el segundo para Juntos por el Cambio y el tercero para Unión por la Patria, Katopodis minimizó el efecto. “La gente eligió candidaturas y eligió en un contexto de cierta desilusión, de cierto cansancio pero está claro que ahora se elige presidente para los próximos 4 años”.

“La agenda se va corriendo a esa decisión y el rumbo de la Argentina. Allí claramente lo mejor de Sergio Massa mejora y lo peor de Milei, empeora”. Y a modo de ejemplo, aseguró tanto Patricia Bullrich como el líder de La Libertad Avanza “proponen lo mismo, le están ofreciendo a los argentinos más ajuste, más sacrificio y más endeudamiento. Eso es lo que proponen”.

“Bullrich queriendo golpear, de vuelta, las puertas del Fondo Monetario Internacional y Milei yendo a los fondos buitres. Argentina no necesita ni sacrificios ni ajustes ni endeudamiento. Necesitamos que haya más obra pública, más trabajo, que apuntalemos las economías regionales que todos los días pongamos en marcha la economía de nuestro país”, concluyó.

