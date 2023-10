Apareció Alberto Fernández y denunció a Milei y Marra por “intimidación pública”

En su primera aparición tras la escalada del dólar blue a los $1.000, el presidente Alberto Fernández denunció este miércoles al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, así como al postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, por el delito de “intimidación pública”, tras sus declaraciones en contra de la moneda nacional.

La presentación fue realizada en los tribunales federales de Retiro y quedó a cargo de la jueza María Servini, según informaron fuentes judiciales.

La demanda del Presidente surge tras las declaraciones de Milei y Marra en contra de la moneda nacional y el llamado a no renovar los ahorros en plazo fijo. Los hechos “constituyen una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República”, advirtió el Presidente en el texto presentado con el patrocinio del abogado José Manuel Ubeira.

“Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento”, había dicho Milei recientemente. En tanto, su candidato en CABA disparó en la red social X: “Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

Asimismo se denunció al candidato a diputado provincial por el distrito Buenos Aires, Agustín Romo, quien publicó en la misma red social X lo siguiente: “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenés que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada”, según informa la presentación judicial.

Las organizaciones que agrupan a los bancos acusan a Milei de fogonear la suba del dólar blue

Después de estas declaraciones, sumadas a la corrida cambiaria del martes, entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron los dichos de los candidatos libertarios. Reclamaron “responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio” en el último tramo de la campaña de cara a las elecciones generales de octubre.

“Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”, indicó un comunicado con las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).

“Exhortamos a los candidatos a recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere. Es la mejor forma de fortalecer la democracia y lograr el bienestar del pueblo argentino”, recalcaron.

Javier Milei y Ramiro Marra, denunciados por Alberto Fernández

Justamente, ayer el ministro-candidato Sergio Massa prometió llevar “en cana” a los especuladores de la corrida.

“De la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana”, lanzó en un acto.

La respuesta de Milei a Fernández tras la denuncia

A través de X, y fiel a su estilo, el candidato libertario Javier Milei le contestó a Alberto Fernández tras conocerse la denuncia judicial por “intimidación pública”.

“LA CASTA TIENE MIEDO... LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió en sus redes el diputado nacional.

La respuesta de Milei a Fernández tras la denuncia por "intimidación pública" (X)

