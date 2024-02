Un diputado del PRO se fue a Venecia y lo enseñó sin prurito: “Me voy a tomar todo el vino del VIP”

En medio de la alta inflación, recortes y el paro de diversos sectores, el diputado nacional Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich y miembro del bloque del PRO, está en el centro del huracán tras ser visto disfrutando del exclusivo Carnaval de Venecia en Italia.

El evento, reconocido como uno de los más lujosos a nivel mundial, cuenta con una entrada que tiene un costo de 600 euros y alojamientos que superan los cientos de euros por día. Arabia publicó imágenes en sus redes sociales luciendo un antifaz y participando en la “Festa Veneziana sull’acqua”, la fiesta del agua, que inauguró el Carnaval.

Las fotos que subió el diputado a su cuenta de Instagram.

Las imágenes del diputado disfrutando del VIP de un aeropuerto fueron filtradas luego de que las compartiera a su lista de “Mejores Amigos” de Instagram, generando críticas en redes sociales. Una de las fotos que publicó muestra varias botellas de vino y escribió: “¿Acaso me voy a beber todo el vino del VIP? La respuesta les sorprenderá”.

Frente a las respuestas negativas y críticas en las redes, Arabia emitió un breve descargo en su cuenta de X: “Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioscos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar”.

El descargo de Damián Arabia en su cuenta de X. Foto: captura.

Arabia le dio un fuerte apoyo ley ómnibus, la cual no fue aprobada por el Congreso: “Los argentinos están cada vez más angustiados: no saben cuánto va a estar el kilogramo de pan, de leche, el paquete de yerba”, dijo el diputado de Patricia Bullrich en su discurso durante la sesión.

Muchos usuarios compararon este caso con el de Martín Insaurralde, el funcionario kirchnerista que se fue de vacaciones de lujo a Marbella con la modelo Sofía Clerici y desató un escándalo.