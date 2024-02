El Gobierno criticó el paro de los maquinistas de trenes y analiza sanciones

El vocero presidencial, Manuel Adorni, arremetió contra el gremio La Fraternidad por el paro de maquinistas de trenes que afecta a más de un millón de personas. Calificó la medida como una “práctica de obstruir la vida de los argentinos” y afirmó que el sindicato “de fraterno no tiene nada”.

“Más de un millón de personas han sido afectadas en la forma de trasladarse y transportarse. No lo van a poder hacer por el paro de trenes que estamos viviendo. Hay dos caminos: el camino de la libertad, de una Argentina distinta, o esto, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hacen es complicarle la vida al resto”, expresó el funcionario nacional.

El servicio de colectivos está colapsado.

Adorni explicó que el Gobierno no dictó la conciliación obligatoria porque “la discusión paritaria está abierta” y, por lo tanto, “no corresponde el paro”. Adelantó que se están estudiando medidas para que haya consecuencias ante la medida de fuerza.

“Nosotros no exponemos a nadie, se exponen solos, siendo el sindicalismo uno de los actores si se quiere más, donde la gente siente menos representación y tienen en la sociedad peor imagen. La Fraternidad de fraternos no tiene absolutamente nada, habiendo dejado a un millón de personas a pie, haciéndoles perder la plata que ganan día a día para alimentar a sus familias”, agregó.

Las estaciones de trenes vacías. Foto: redes.

El paro, que inició a la medianoche, fue convocado por La Fraternidad en respuesta a la falta de discusión paritaria sobre la recomposición salarial ante la inflación. Adorni subrayó que, a pesar de los reclamos, el presidente Milei “no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que entiende que es su mandato popular por lo que la gente lo votó. El camino es hacia adelante, no es ni para atrás ni para el costado. El camino del Presidente y del Gobierno es para adelante. Y los caminos son dos: o el camino de la casta o de la libertad de los argentinos. Y nosotros vamos a seguir transitando el camino de la libertad”.