Tras ser despedido, Munives sigue bajo asedio por la utilización del helicóptero en el Aconcagua

El despido del ex jefe de la Policía, Roberto Munives, sigue abriendo otros caminos de investigación y también de polémica en el caso de irregularidades que se dieron en el ascenso del cerro Aconcagua por su pareja, Mónica Delsouc, sin contar con el pase sanitario, requisito que es obligatorio. En las últimas horas, no solamente se ha abierto una investigación penal contra el ex funcionario por falsedad ideológica; sino que también se está reconstruyendo cómo fue el accionar en el propio Parque Provincial Aconcagua, ya que ambos utilizaron también el helicóptero que contrata el Gobierno Provincial en todas las temporadas para ascensos y descensos en forma logística, lo que sin dudas suma mayores problemas para Munives.

Según aseguraron a Los Andes, el ex Jefe de la Policía pidió utilizar el helicóptero una vez volvieron de atacar la cumbre y bajó desde Plaza de Mulas hasta Horcones con Delsouc. El punto en cuestión es si bajaron o no por cuestiones de salud, uno de los motivos de urgencia por los que se utiliza dicha aeronave.

Pero además, el helicóptero está a disposición de la Patrulla de Rescate, que tiene disponibilidad de vuelos para relevos, traslado de personal y también de cargas.

Hay que tener en cuenta que el ascenso de Munives -no llegó a la cumbre- y Delsouc -hizo cumbre el 15 de enero- al cerro fue en conjunto de dos miembros de la Patrulla de Rescate, que según el Gobierno Provincial estaban de licencia, y estuvo enmarcada en contexto de “expedición oficial”.

De esta manera, el ex funcionario pudo realizar ese viaje de vuelta en ese helicóptero, que es de la empresa privada “Helicopters” y todos los años es contratada por la Secretaría de Ambiente.

Desde la Patrulla de Rescate fueron terminantes: “Fue un caso de obediencia debida. Nosotros no controlamos a nuestro jefe. Si tu jefe hace un pedido, es una orden. La Patrulla actuó de buena fe”, se defendieron.

En este sentido, expresaron que los motivos por los que se utilizó el helicóptero fue debido a que Munives “sostuvo que debía regresar rápidamente porque estaba corto de tiempo”, mientras que también destacaron que estaban cansados.

No obstante, admitieron que, como cualquier andinista, una vez que se desciende del cerro al campo base tras “atacar” la cumbre, se llega “agotado” por lo que será otro motivo de investigación si se utilizó o no el helicóptero de urgencia, o por mero pedido de Munives.

La hipótesis que ronda sobre la “urgencia” del descenso en helicóptero es por una bronquitis que sufrió Delsouc, según ella misma sostuvo en redes sociales luego de subir el cerro. “Luego de días de bronquitis y recuperación, pude lograr cumbre del Aconcagua el día 15 de Enero de 2022″, expresó la mujer.

“Expedición oficial” e investigación judicial

Por otro lado, se indicó también que, entre los motivos que se les dio a la Patrulla de Rescate de esta expedición oficial, fue para “rendir tributo a los caídos por el covid 19, entre los que se encontraba el comisario general Camilo Uvilla. Nos pareció loable, pero además dijeron que se había elaborado un expediente que ya estaba firmado y autorizado”, acotaron.

“En ese marco fue que embarcó Delsouc, quien realizó su expedición en contra del cáncer de mama. Se tomó como una cuestión humanitaria”, agregaron.

No obstante, en base a toda la información que salió en los medios de comunicación, la fiscal de delitos no especializados, María de las Mercedes Moya, actúa de oficio y tiene bajo la lupa el accionar de Munives.

El delito que arriesga es el de falsedad ideológica por mentir en documentación oficial y que consta como declaración jurada, en la que se estableció que Delsouc tenía el esquema completo de vacunación.

El artículo del Código Penal que marca el delito es el 293 y establece lo siguiente: “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.

También persiste la investigación de la Inspección General de Seguridad (IGS) y la oficina de Ética Pública. De acuerdo a lo informado por el titular de la IGS y que ya fue publicado por este medio, hay 3 policías que fueron sumariados, y por los que puede haber “sanciones, cesantías o incluso compulsas para la Justicia”.

Delsouc rompió el silencio

La pareja de Munives, por su parte, habló esta mañana con radio Estación Zafiro, defendió al Comisario General Retirado y admitió que no está vacunada contra el coronavirus.

Con respecto al pase sanitario que habría falsificado para ascender, indicó que “está circulando un documento (NDR: publicado en diario El Sol) que dice que yo estoy en esa nómina donde se dice que tengo la vacunación completa y ese documento es ajeno a mi. Nosotros nunca lo tuvimos en ese poder”.

Documento en el que se expresa que Delsouc presenta el esquema de vacunación completo. Fuente: diario El Sol

“Cuando sale, lo llaman a Munives para saber si lo teníamos. La gente que sale en la lista no la conocemos. Entramos solos al Parque, caminamos solos y pernoctamos en uno de los domos de una empresa privada”, aseguró.

Sobre el ex Jefe de la Policía, sostuvo que “lo han usado como títere. Lo vienen usando desde hace tiempo. Duele ver cómo lo usan y hablan sin saber. Cuando bajé del Parque vi tantas irregularidades... hay empresas que no facturan, nadie controla nada. No tienen personal”, disparó Delsouc.

Sobre el estado del ex Jefe de la Policía de Mendoza, sostuvo que “está muy decepcionado, nos afectó mucho, pero la unión y el amor familiar nos mantiene firme, como también el reconocimiento de la gente por todo lo que ha hecho por la provincia de Mendoza”.

“Jamás tranzó con el narcotráfico ni con la corrupción. He visto muchas maldades. A Munives lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata. Te agarran la mano y después la sueltan. Va a traer consecuencias y las asumo”, dijo.

El PJ pide la cabeza de Calipo

Mientras tanto, desde el Partido Justicialista no están conformes por el despido de Munives, y aseguran que hay más responsables en todo el accionar de este escándalo. El jefe de bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, sostuvo que la cúpula de la Policía de la Provincia es “responsable directa y partícipe necesaria de los graves hechos que venimos denunciando en esta área tan sensible”, y apuntan contra el nuevo jefe de la Policía, Marcelo Calipo.

“La renuncia de quien fuera Jefe de la Policía de Mendoza durante 6 años llega por el incumplimiento del Pase Sanitario (en el único lugar que se exige en la provincia) pero no por hechos de suma gravedad que atañen a Munives”, disparó el jefe de bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Germán Gómez.

En tanto, el presidente de la Bicameral de Seguridad, Rafael Moyano, dijo que desde el lunes empezaron a girar pedidos de informes “y precisamente uno es para quien hoy está a cargo de la jefatura general, que es el comisario Calipo. El 6 de enero era él el responsable, quien tenía la conducción de la jefatura”, sostuvo.

“Quien estaba a cargo es quien hoy ha asumido la conducción de la jefatura. Por eso nosotros estamos exigiendo la renuncia de toda la cúpula”, agregó.

También habló Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores del PJ, quien agregó que “es imposible que haya habido un desconocimiento de su parte, aparentemente habría una solicitud, un permiso firmado por quienes van a quedar a cargo de la cúpula policial”.