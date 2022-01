La pareja de Munives rompió el silencio: “A él lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata”

El escándalo que involucra al jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, por el ascenso al cerro Aconcagua de su pareja, Mónica Delsouc, sin contar con un pase sanitario, requisito obligatorio para el ingreso a este Parque Provincial, suma nuevas aristas.

Fue justamente Delsouc quien rompió el silencio al aire de Estación Zafiro y dio su versión de los hechos. Reconoció que no está vacunada pero desmintió haber falseado el pase sanitario y cargó contra el Gobierno y el narcotráfico a quienes acusan del despido de su pareja.

“Yo no me he puesto la vacuna, por mi enfermedad. Decido por mi cuerpo por mi ser. Yo creí que mi cura no era hacerme radioterapia y ahora estoy sana. No estoy en contra de la vacuna, pero decidí no meter en mi cuerpo productos que aún están en investigación”, sostuvo la mujer en relación al cáncer de mama que padeció y aseguró que irá a la Justicia junto a otros profesionales que están en contra del pase sanitario.

Con respecto al pase sanitario que habría falsificado para ascender, indicó que “está circulando un documento que dice que yo estoy en esa nómina donde se dice que tengo la vacunación completa y ese documento es ajeno a mi. Nosotros nunca lo tuvimos en ese poder”.

“Cuando sale, lo llaman a Munives para saber si lo teníamos. La gente que sale en la lista no la conocemos. Entramos solos al Parque, caminamos solos y pernoctamos en uno de los domos de una empresa privada. Luego, desde Confluencia caminamos con dos personas de la Patrulla de Rescate que ya estaban ahí. Tenemos hasta los tickets de las compras. No usamos nada de la patrulla, lo que nos sobró lo dejamos a la gente de arriba”, aclaró la pareja del ex funcionario que se define en su perfil de Facebook como Coaching de Montaña.

Defendió el ingreso al parque con una “excepción que no se dio a conocer porque no le conviene a nadie, que es vacuna o PCR y yo tenía PCR negativo, pero prefieren echarle la culpa a una persona”.

La defensa a Munives

“Lo han usado como títere a Munives. Lo vienen usando desde hace tiempo. Duele ver cómo lo usan y hablan sin saber. Cuando bajé del Parque vi tantas irregularidades... Hay empresas que no facturan, nadie controla nada. No tienen personal”, disparó Delsouc.

Sobre el estado del ex Jefe de la Policía de Mendoza, sostuvo que “está muy decepcionado, nos afectó mucho, pero la unión y el amor familiar nos mantiene firme, como también el reconocimiento de la gente por todo lo que ha hecho por la provincia de Mendoza”.

“Jamás tranzó con el narcotráfico ni con la corrupción. He visto muchas maldades. A Munives lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata. Te agarran la mano y después la sueltan. Va a traer consecuencias y las asumo”, dijo.

Volviendo a la carga en contra del pase sanitario, indicó que recibió llamados de andinistas que también estpan en contra. “Voy a trabajar contra el pase sanitario. Voy a pedir la inconstitucionalidad del pase sanitario. Atenta contra los derechos de las personas”.