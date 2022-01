Quién es Marcelo Calipo, el nuevo jefe de la Policía

El jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, fue echado luego de haber quedado envuelto en una polémica por el ascenso al cerro Aconcagua de su pareja, Mónica Delsouc, sin contar con un pase sanitario, requisito obligatorio para el ingreso a este Parque Provincial. En su lugar asumió el actual jefe operativo de la Policía, Marcelo Calipo, informaron desde el ministerio de Seguridad.

El escándalo fue creciendo día a día hasta hoy, en el cual el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, tomó la decisión de pedirle la renuncia a Munives, no sin antes consultarlo con el gobernador Rodolfo Suárez.

“Tengo todo el respaldo del Gobernador, y luego de hablar con él se lo comuniqué a Munives”, comentó por la tarde el jefe de la cartera en una conferencia de prensa, en la que participó también el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul.

El ministro aclaró que la renuncia tiene como objetivo que Munives se ponga a disposición de la Justicia y todos los organismos que investigan el caso del parque Aconcagua, que son la Inspección General de Seguridad (IGS), la oficina de Ética Pública y también podría incluirse el Poder Judicial en la posible comisión de un delito, más allá del acto administrativo.

Ante la consulta respecto de por qué se tomó la decisión de apartar a Munives para que sea investigado de manera independiente, Levrino declaró que “la Policía tiene que dar el ejemplo en el cumplimiento de todas las normas provinciales”. Ese fue un tiro por elevación directo al ex Jefe de la Policía.

Conferencia de prensa del Ministro de Seguridad de la provincia de Medoza Raúl Levrino ( derecha) junto a Néstor Najul, Subsecretario de Relaciones con la Comunidad, en el Ministerio de Seguridad, por el tema del Jefe de la policia de Mendoza Roberto Munives envuelto en una polémica por el ascenso al cerro Aconcagua de su pareja. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Hay que tener en cuenta que se investiga la falsificación de documentación que consta como una declaración jurada, ya que se declaró que Delsouc contaba con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, lo cual no es verdad.

“Aquí hay una realidad que se planteó en base a una declaración jurada, conforme plantea la resolución 822 del ministerio de Salud, en el cual para ingresar al Cerro Aconcagua se debe tener el esquema completo de vacunas”, comentó Levrino, y marcó que “si se analiza en función al registro de vacunación podemos saber qué personas no están vacunadas. Por eso entendimos que era lo mejor solicitarle la renuncia para que se pusiera a disposición de la Justicia”.

En tanto, sobre Munives, el ministro de Seguridad dijo que en la conversación que tuvieron hoy por la mañana “aceptó la renuncia como un caballero que es”. También desde su cartera valoraron el trabajo del ex Jefe de la Policía en los últimos 6 años, que ingresó a fines del 2015 con Alfredo Cornejo como gobernador y fue uno de los que prosiguió en la continuidad de Suárez.

“Rescato que es un excelente profesional, que trabajó durante 6 años en una política de Seguridad Pública en Mendoza y que demostró con indicadores una consolidación de su trabajo”, consideró Levrino.

No obstante, también fue blanco de las críticas de la oposición, quienes lo acusaron -así como también a Levrino – de una mala gestión del sistema del 911, sobre todo con el caso de Florencia Romano, y también por “liberar zonas” como la de la Legislatura y Casa de Gobierno en protestas posteriores, entre otros.

Pero también recordaron el supuesto uso de los recursos del Estado, como personal, equipamiento y el helicóptero oficial para la travesía. Sobre este tema, el Ministro destacó que están a disposición para la investigación.

El hecho

El 15 de enero Delsouc realizó cumbre en el cerro Aconcagua, luego de varios días de expedición en el coloso de América, travesía que realizó junto a Munives y dos miembros de la Patrulla de Rescate, quienes estaban de licencia, según el Poder Ejecutivo. El problema fue cuando se conoció que la mujer no tenía completo el pase sanitario, que es obligatorio para ingresar al Parque Nacional, cuando en la declaración jurada se había informado que sí contaba con dichas vacunas aplicadas.

“Lo que sucede es que hace tres meses salí de un tratamiento oncológico. Y me pusieron una vacuna y como me produjo una reacción me suspendieron el esquema. Me hice un PCR antes de subir. Me parece doloroso que me llamen para hacerme este planteo y no para la causa en sí que ha sido esta expedición que me costó horrores. Esto fue humanitario”, afirmó Delsouc a El Sol, quien sostuvo que escaló el Aconcagua por una causa de la lucha contra el cáncer de mama.

Respecto a la Resolución 822, que establece el nuevo protocolo para ingresar al Parque Aconcagua, marca en el punto 4 el “esquema de vacunación completa”, con los siguientes requisitos: “Certificado de la vacuna que corresponda según su país de origen, teniendo como fecha de aplicación de la última dosis, por lo menos 21 días antes de la fecha de ingreso al Parque. Se deja expresa constancia que el andinista deberá adherirse a las normas sanitarias implementadas por la autoridad sanitaria provincial vigentes al momento de su ingreso al Parque Provincial Aconcagua”, marca el documento.

Tres policías bajo investigación

Por otro lado, también seguirá la investigación de ambos organismos, que pueden tener a un número mayor de policías o penitenciarios involucrados. “El lunes me reuní con el director de la IGS (Marcelo Puertas), para evaluar la actuación de cada uno de los integrantes de la Policía y del Sistema Penitenciario”, expresó.

Sobre ese tema, desde la IGS aclararon a Los Andes que son 3 los policías actualmente que están bajo investigación, pero no dieron nombres teniendo en cuenta que deben citarlos a indagatoria. “Puede haber sanciones, cesantías o incluso compulsas para la Justicia”, acotó Levrino.

Conferencia de prensa del Ministro de Seguridad de la provincia de Medoza Raúl Levrino en el Ministerio de Seguridad, por el tema del Jefe de la policia de Mendoza Roberto Munives envuelto en una polémica por el ascenso al cerro Aconcagua de su pareja. Foto: José Gutierrez / Los Andes

No obstante, desde el Poder Ejecutivo apuntan con todas las miradas hacia Munives, y entienden que pudo haber “errores administrativos” y de falta de control. “Se informó que todos tenían el esquema completo de vacunación y no se chequeó la información. Pero los datos los suministraron los propios protagonistas”, en relación a Munives y Delsouc.

En tanto, a Munives se lo investiga por el posible delito de falsedad ideológica, que está tipificado en el artículo 292 del Código Penal. El mismo establece que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.

El nuevo jefe

Como lo anunció el ministro de Seguridad, Marcelo Calipo es desde ahora el nuevo jefe de la Policía. Hasta ayer había sido el número dos de Munives, por lo que resaltan su “amplio conocimiento” del cargo y de cómo trabaja la Policía de Mendoza.

Sobre Calipo habló Majul, quien sostuvo que él “ha tenido mucho que ver en la política de seguridad que puede mostrar Mendoza en estos 6 años, con indicadores como la baja en la tasa de homicidios, la disminución de los delitos violentos en un 40% y también en la baja de las muertes por accidentes de tránsito”, entre otros. También puso en valor que haya estado “a cargo de las distritales de toda la provincia, es el indicado para cumplir la función”, marcó.

El flamante Jefe de la Policía tiene 52 años e ingresó al cuerpo local como cadete en el año 1989 y luego fue ascendiendo en distintas funciones. Llegó a ser Comisario a fines del 2009, y en 2018 fue Comisario General. Actualmente es Comisario General retirado.

Marcelo Calipo, nuevo jefe de la Policía de Mendoza.

A lo largo de su carrera se desempeñó en varias comisarías (7, 25, 31, 14 y 46) y fue el jefe de la distrital Sur (General Alvear) y también de la de Godoy Cruz Oeste. También trabajó durante 10 años en la Patrulla de Rescate de Alta Montaña, y fue subjefe de la Policía desde que asumió el gobernador Suárez.