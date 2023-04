Tensión en Rivadavia: una concejala radical se suma al partido de Ricardo Mansur

Cambia Mendoza mira con atención lo que sucede en el este ante la avanzada de Ricardo Mansur en sus intenciones de volver a la comuna de Rivadavia, la cual administró cuando esta enrolado en el radicalismo. Si bien asegura que siempre será radical, está enfrentado con Miguel Ronco, actual intendente.

Armó un partido municipal, llamado Sembrar, y bajo ese sello competirá para volver a ser jefe comunal. Pero en medio de las tensiones por la campaña electoral, Mansur avisó que no se aliará a Cambia Mendoza y desde enfrente, da muestras. Esta tarde anunció en conferencia de prensa que Leila Amar, actual concejala radical se sumó a sus filas. Se suma también Nicolás Torres, presidente de la Juventud Radical desde el 2021.

De acuerdo a las cuentas, el Honorable Concejo Deliberante quedó en tres bloques de tres integrantes: un tridente radical, otro peronista y el tercero de Sembrar. Pero hay un detalle y es que el décimo edil, nada más ni nada menos que Hernán Amat, también enfrentado a Ronco pero dentro de Cambia Mendoza. Por lo que el oficialismo sigue teniendo mayoría con cuatro bancas.

El anuncio tomó por sorpresa a varios que se enteraron por la conferencia de prensa. Amat, en diálogo con Los Andes, aseguró que la joven no había anticipado su decisión. “Tuve un entredicho con ella por teléfono porque el martes faltó a la sesión argumentando que tenía un turno médico con un odontólogo por un tratamiento de conducto, lo consideré una falta de respeto porque había una votación importante. Me dijo que después pasaba a hablar, y hoy me entero de esto”, expresó quien también quiere ser candidato a intendente.

Para Sembrar, “esta noticia sigue golpeando la debilitada gestión de Miguel Ronco y demuestra la crisis política de Cambia Mendoza en el departamento de Rivadavia. En contraposición, este nuevo hecho político, afirma el crecimiento constante de Ricardo Mansur tanto en su armado político como en las encuestas”.

Podría decirse que la mirada de Amat tiene puntos en común con este diagnóstico. “Esto es producto del descontrol que existe en el departamento. Hoy el partido esta acéfalo, no existe una conducción. Mansur tiene su partido departamental pero es radical, está todo partido”, agregó.

Mansur, precandidato a Intendente, comenzó la conferencia agradeciendo la valentía de las personas que decidieron abandonar Cambia Mendoza para formar parte de este nuevo espacio. “Hoy desde la juventud se termina dando un mensaje de firmeza, de compromiso y principalmente de unidad”, dijo el ex intendente.

“Mientras los dirigentes radicales que han desviado el camino en esta gestión, que han olvidado sus principios partidarios, se pelean en internas personales, la concejal más joven del radicalismo y el presidente de la Juventud Radical eligen priorizar Rivadavia y defenderla desde esta herramienta cada vez más potente y protagonista que es Sembrar”, aseguró Mansur.

Ricardo Mansur Precandidato a intendente del departamento Rivadavia elecciones P.A.S.O. 2023 Foto: Orlando Pelichotti

Por otro lado, el precandidato a intendente anticipándose a las críticas de sus ex correligionarios afirmó: “y no se equivoquen, no culpen a estas personas por sus errores de años, porque acá ninguno de los tres modificó sus ideales, al contrario, seguimos defendiendo nuestros principios y nuestro compromiso con el departamento sólo que desde Sembrar, un espacio de y para los rivadavienses”.

Leila Amar, en la conferencia de prensa, expresó: “estoy dando un paso que mucha gente quiere dar y no se anima, mi familia me dice que es un ejemplo de valentía a seguir y eso me permitió tomar esta decisión. Decido integrar este espacio político porque quiero que la voz de los vecinos sea realmente escuchada”.

Nicolás Torres, presidente de la Juventud Radical desde el 2021 expresó: “mi decisión de sumarme a Sembrar va más allá de un resultado electoral. Los jóvenes necesitamos ser protagonistas, y no dudo que este es el proyecto para brindarle lo mejor al departamento”.