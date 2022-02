Suárez quiere reunirse con el Presidente para resolver el futuro de Portezuelo

Luego del entredicho generado días atrás entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de Mendoza por el laudo del presidente Alberto Fernández acerca de Portezuelo del Viento, el gobernador Rodolfo Suárez manifestó hoy que solicitará una audiencia con el Jefe de Estado para exigirle que defina el futuro de la obra proyectada en Malargüe.

El mandatario mendocino ratificó que la provincia ha cumplido con la presentación de toda la documentación necesaria para que el Presidente arbitre respecto al conflicto generado entre Mendoza y el resto de las provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), encabezadas por La Pampa, que pidieron que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca, lo que dilataría la ejecución de la construcción de la represa.

La situación de incertidumbre se intensificó días atrás, cuando la Casa Rosada señaló que el gobernador mendocino no inició formalmente el pedido de laudo presidencial, afirmación que fue desmentida por el propio mandatario, quien sentenció que planteo sí había sido hecho.

“Voy a pedir una audiencia con el Presidente cuando vuelva de su viaje por el extranjero para ir y ya definir esta situación”, manifestó este miércoles Suárez al ser consultado sobre el tema. Asimismo, advirtió que si Alberto Fernández brinda una respuesta negativa o sigue dilatando la resolución, convocará a diferentes actores de la sociedad mendocina para definir el destino que le dará el Gobierno provincial a los 1023 millones de dólares previstos para la construcción de la represa o para otras obras hídricas.

“Nosotros hemos avanzado en todo el proceso licitatorio complejo. Es una obra de gran magnitud, donde van a estar en juego 1.023 millones de dólares de todos los mendocinos, y necesitamos el apoyo del Gobierno nacional para que no haya ningún tipo de dudas de que la obra se puede hacer”, expresó.

El gobernador subrayó que “no es cierto que no hayamos pedido el laudo, porque está demostrado en el Acta 73 que yo pido el laudo al presidente porque no estamos de acuerdo con la postura que habían tomado las otras cuatro provincias y ahora el presidente tiene que resolver”.

Añadió que no hay ningún elemento para agregar ni ningún acto administrativo pendiente que deba llevar adelante Mendoza y que solamente resta que Fernández laude.

“Hemos esperado el tiempo suficiente y prudente porque avanzamos con el proceso de licitación. Ahora llegan las épocas de definiciones y yo no cometería jamás la irresponsabilidad de otorgar una obra y poner en juego esta plata donde hay incertidumbre. Nosotros tenemos que buscar la certidumbre y la certidumbre la tiene que dar el Presidente diciendo sí o no”, indicó.

En este sentido, informó que solicitará una audiencia con el Jefe de Estado tras el regreso de su gira por Rusia y China.

“Voy a tener esta audiencia con el Presidente y voy a ver qué información tengo sobre eso. Vamos a ver qué surge de las conversaciones. Nosotros no tenemos que presentar nada más, ningún escrito. No es cierto que no hemos hecho los trámites”, ratificó.

En este sentido, se refirió a la posibilidad de que los fondos se terminen destinando a otras obras hídricas, si no existe una seguridad jurídica para avanzar con la represa proyectada sobre el Río Grande en Malargüe.

“Tampoco es bueno, en la situación que vivimos en Mendoza, que nosotros tengamos dinero inmovilizado y no lo volquemos a muchas obras públicas que necesitamos en la provincia para el crecimiento”, señaló Suárez.

Consideró que esos recursos deben ser invertidos en obras que permitan a la provincia crecer, generar empleo y aumentar las exportaciones. “Podemos hacer muchísimas obras en la provincia que tengan que ver con optimizar el uso del agua. Tenemos que invertir en energía que es necesaria para crecer”, dijo.

En la misma línea afirmó que “si el presidente nos dice que no o no nos dice nada, nosotros vamos a tener que implementar”. Explicó que tiene pensado en ese hipotético caso convocar a toda la sociedad mendocina para resolver el destino de los recursos. “A la academia, a los partidos políticos, a los intendentes, a los técnicos, a quienes puedan aportar para ver qué hacemos con esta plata para que Mendoza en los próximo 30 años tenga un crecimiento real”, aclaró.

En tanto, Suárez fue contundente en remarcar que no permitirá que esos 1023 millones de dólares sean desperdiciados por Mendoza. “Muchas provincias en la historia han tenido importantes sumas de dinero y hemos visto como muchas la han dilapidado. Yo les aseguro que esa plata, este gobernador no la va a dilapidar y la vamos a invertir para el crecimiento de Mendoza”, sentenció.