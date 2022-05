Suárez criticó el lanzamiento de candidaturas: “A la gente no le interesa nada todo eso”

Este fin de semana, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, habló de sus intenciones para intentar ser gobernador de la provincia en las elecciones del 2023. Ante eso, el gobernador, Rodolfo Suárez, si bien no lo nombró en ningún momento, criticó este movimiento anticipado del jefe comunal -y de otros dirigentes que también han hablado al respecto-, al opinar que “hay que respetar los tiempos” y consideró que no es momento de estar pensando en las candidaturas en tiempos de crisis económicas como la actual, ya que “la gente está exigiendo que los que fuimos elegidos hagamos lo que hay que hacer”.

Suárez, que participó hoy del tradicional toque de diana en la residencia de la Gobernación en Luján de Cuyo, en el inicio de los actos institucionales por el 25 de mayo, dialogó con los medios de comunicación e hizo referencia sobre la crisis actual que azota al país y Mendoza, y marcó que hay que tener “empatía” con la gente.

“La patria no está viviendo un buen momento. La inflación le pega a todas las familias, el Estado, las empresas; y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos en austeridad en todos aquellos gastos o inversiones no necesarios para llegar con alimentos a los chicos, porque la están pasando mal”, comentó el mandatario provincial.

Suárez dijo que no es momento para pensar en candidaturas

Con este tema de la crisis económica como antecedente, y ante la consulta respecto a las declaraciones que realizó Orozco en una entrevista con Los Andes el domingo pasado, Suárez dijo que “cada uno puede hacer lo que quiera, pero creo que tiene que ver con la pregunta que me hacían anteriormente, con el respeto a la gente”.

“A la gente no le está importando la carrera política de ningún dirigente, se los aseguro. Creo que se tiene que respetar eso, y los tiempos tienen que respetarse; hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para ofrecerse al público, que es legítimo, pero creo que hay que tener empatía con la gente, que no le interesa nada todo eso”, espetó el Gobernador, sin nombrar a Orozco.

No obstante, el mandatario siguió con sus declaraciones, al marcar que la sociedad hoy tiene otras preocupaciones. “La gente no llega a fin de mes”, afirmó, y lanzó otro tiro por elevación al intendente de Las Heras: “La gente está exigiendo que los que fuimos elegidos hagamos lo que hay que hacer. Es un tema que no le interesa a nadie en estos momentos”, sentenció, y admitió que hasta le “cuesta” contestar ese tipo de preguntas.

En la entrevista del domingo, Orozco admitió que está “trabajando para gobernar Mendoza”, y que su precandidatura dependerá de “la gente”.

También el intendente había respondido a la opinión de Suárez sobre su posición en contra a los lanzamientos anticipados, y marcó: “Hay una dicotomía, que es cuando llegas a diciembre del 2023 y la gente te pide un plan de gobierno para los 4 años. Eso no se puede hacer en 10 días o un mes. La dicotomía está en que hoy podés ocupar una función, pero trabajar a futuro también. No estoy dejando de lado mis funciones. En mis momentos libre salgo a escuchar a los vecinos”.

No obstante, las críticas de Suárez fueron dirigidas también para otros dirigentes que han manifestado sus intenciones de ser el próximo gobernador, tales como el ex legislador nacional, Luis Petri; o el diputado nacional y principal referente del Pro, Omar De Marchi.

La crisis en Mendoza y el país

Volviendo a Suárez, el Gobernador siguió hablando sobre el momento de crisis a nivel nacional, al agregar que “cada vez la plata vale menos y cada vez también hay menos confianza”.

“No quiero en esta fecha patria en términos negativos, pero hay que ser realistas. Hay un gobierno que no encuentra un rumbo y que no tiene un plan”, comentó, y marcó: “La gente está desorientada de hacia dónde vamos. Es una situación que hace mucho no se vivía en Argentina, pero estas son las oportunidades donde nos tenemos que encontrar los argentinos. Nosotros como Estado en Mendoza, estamos haciendo los mayores esfuerzos”.

Se retoma el diálogo en las paritarias con los gremios

Mientras tanto, el Gobernador habló sobre los nuevos encuentros paritarios que se están teniendo y tendrán no sólo con el SUTE, sino con el resto de los gremios, al indicar que, respecto de la inflación proyectada, que está en un orden mayor al 60%, “hay que encontrar una solución”.

“Todo lo que podamos hacer, lo haremos, pero tenemos que analizar la situación. Vemos todos los días la recaudación de la provincia; hay una distorsión económica que hace difícil hacer predicciones a futuro”, añadió; y disparó contra el Gobierno Nacional, al indicar que “todos los días abrimos el diario y nos encontramos con una noticia de que se fue tal funcionario o que pasó tal cosa: eso sí jode al país, todos los problemas internos que tiene el Gobierno Nacional”.