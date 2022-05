Daniel Orozco: “Estoy trabajando para gobernar Mendoza”

Daniel Orozco es el primer radical en lanzarse oficialmente a la gobernación en Mendoza para el 2023. El intendente de Las Heras, que cursa su segundo mandato en la comuna -no puede ir por la reelección-, asegura que está trabajando y se está capacitando para ofrecer una plataforma para manejar los destinos de la provincia por los próximos 4 años.

Si bien es generoso al hablar bien del resto de los nombres que se barajan para suceder a Rodolfo Suárez, confía en su capacidad de ser quien represente la mejor propuesta por parte del oficialismo; y disiente con las críticas que hizo el Gobernador a las candidaturas anticipadas. “No estoy dejando de lado mis funciones”, asegura, y marca que necesariamente tiene que trabajar en un plan para tener una base y plataforma para ofrecérselo a la ciudadanía: “Eso no se arma en 10 días o un mes”.

Por otro lado, dice también que está dejando “políticas de Estado” en Las Heras para que sigan siendo aplicadas de aquí a mediano/largo plazo. No obstante, aún no determina quién será su precandidato, pero advierte que saldrá de la intendencia, e intenta aplacar algunos nombres radicales externos a su círculo que han aparecido.

-¿Está trabajando para ser gobernador?

-Sí, estoy trabajando para que la ciudadanía tenga el perfil que le estamos dando a Las Heras en la provincia. Tenemos excelentes dirigentes en el Frente. Tadeo (García Zalazar) es uno, tiene todo mi respeto y admiración. Lo sé también de Ulpiano (Suárez), que me reuní con él hace unos días, y se lo ve muy comprometido con lo que necesita Capital y Mendoza. Tenemos mucha gente... Mariana (Juri), Luis (Petri) y dentro del frente a Omar (De Marchi). Es una gran camada de personas en la que tendremos que ver quién se adapta mejor.

Daniel Orozco, Médico clínico e Intendente del Departamento de Las Heras. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Qué lo distingue?

-Tengo un perfil diferente, más territorial, yo no vengo de la política. Soy un médico, ese es mi activo, y los médicos son seres sociales que conviven con el dolor, la angustia y el sufrimiento. Y el intendente también lo es, porque convive con el dolor de la gente que necesita progresar y no puede, que no tiene trabajo, vivienda, agua, que no tiene seguridad.

-¿De qué depende su candidatura?

-De la gente. Creo que la gente tiene que ver lo que uno pregona, la humildad, transparencia, el ejercicio de la función, la ejecutividad. Que hoy salgamos en la televisión no nos va a posicionar, lo harán los centros de jubilados, las uniones vecinales, los clubes. A mí no me vas a ver en las primeras planas, voy a estar del otro lado.

- Si fuese el precandidato, ¿buscaría a un intendente para que acompañe en la fórmula?

-Tenemos que ver el escenario político. Hoy la mujer tiene que tener preponderancia, y las que tenemos en el partido son muy importante. Tenemos que ver cómo expresamos mejor la voluntad del pueblo. Puede ser una mujer, un intendente, un empresario, una docente. ¿Hoy la gente le cree a un político o a un trabajador?

Yo sería feliz también si vuelvo como médico en 2023. Pero si la sociedad me dice que puedo ser candidato, seré igual de feliz. Yo sé escuchar.

-¿Su lanzamiento contradice lo que pidió el Gobernador de no hablar de este tema?

-Hay una dicotomía, que es cuando llegas a diciembre del 2023 y la gente te pide un plan de gobierno para los 4 años. Eso no se puede hacer en 10 días o un mes. La dicotomía está en que hoy podés ocupar una función, pero trabajar a futuro también. No estoy dejando de lado mis funciones. En mis momentos libre salgo a escuchar a los vecinos. Y cada vez que voy a un departamento me voy preparado. Estoy escuchando a la gente cada vez que recorro la provincia como secretario general del partido. Toda esa información la estamos recopilando con mi equipo para la plataforma, que tiene 3 pilares. Uno del punto de vista económico, otro sociohumanitario y uno tercero institucional.

Si llego a ser yo, pondré lo mejor de mí. No estoy en el poder por el poder, sino por la “dignitas” (ndr: concepto romano que hace referencia a la reputación, los valores morales y el valor ético), por el legado que se le podrá dejar a la gente. Si me tengo que ir, lo haré tranquilo, pero dejando un buen equipo a la gente.

Su gestión en Las Heras

-¿Cómo lo trata la intendencia luego de 6 años? ¿Cómo lo ve en perspectiva?

-Cuando me senté en el sillón de intendente el primer día quise notar cuáles eran las políticas de estado del departamento, pero no teníamos un esquema, ni proyecto ni plan para Las Heras. Primero tuvimos que balancear el barco, que tenía un déficit muy alto. Y luego nos enfocamos en establecer una política de Estado.

Daniel Orozco, Médico clínico e Intendente del Departamento de Las Heras. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Todo esto ya hoy es diferente. En estos 6 años hemos trabajado en base a la “MTD”: M de mejorar, T de transformar y D de desarrollar. Hemos dejado muchas obras para los lasherinos que no voy a ver como intendente, porque se terminarán en los próximos años, pero acá lo que interesa es dejar algo de lo que nosotros vinimos a hacer. Hemos proyectado un departamento a 20 años y fuimos premiados por la Nación. Independientemente de quien venga y defina los destinos de Las Heras, ya sabe qué hacer.

-¿Cómo se trabaja en una situación económica nacional y provincial que impacta fuertemente en los departamentos?

-Hay que manejar el humor social y el escenario político. Es fundamental saber qué necesita la gente ya, que es llegar a fin de mes, seguridad, trabajo, educación y salud. Esa es la agenda de la gente. Hoy no podemos estar disociados, como sí pasa en la Nación. La gente no está pensando en el Consejo de la Magistratura o en la boleta única. Hoy el Estado tiene que dar las herramientas para desarrollar un país. Se necesita un plan, que no está, para sacar al 45% de la gente de la pobreza que nosotros la vemos en los más de 30 asentamientos en Las Heras.

-¿Qué política le gustaría que se siga a futuro en Las Heras?

-Tenemos que seguir trabajando en la infraestructura para tener más inversiones, que generarán más trabajo. Hemos avanzado en términos de turismo, con la Cámara de Turismo de Mendoza para potenciar sobre todo la zona de Alta Montaña. Lo mismo con El Challao, que con las inversiones para llevar el agua será un centro de expansión de la zona norte de Mendoza; al igual que avances en el Gran Las Heras y El Borbollón. No dejamos nada de lado. Si vos al privado le das la infraestructura, invierte. De ahí que se generará empleo y habrá un círculo virtuoso. Eso hay que mantenerlo, como nuestro impulso a las empresas con el Parque Industrial y nuestro objetivo de potenciar el Corredor Bioceánico con la salida al Pacífico.

Son muchas las líneas y las bases que tenemos previstas para el próximo gobierno y para los próximos años. Estamos tratando de revalorizar Las Heras. Queremos que el próximo intendente siga las políticas que hemos dejado en un Libro Azul que hemos desarrollado, con todo el potencial turístico, económico, de desarrollo, y centrado en lo pujante de la gente, que es el principal valor que tenemos.

El candidato radical en Las Heras

-¿Le preocupa su sucesión?

Sí, me preocupa muchísimo, porque estamos formando equipos de trabajo para que la sucesión esté asegurada y sobre todo para que tengamos continuidad de este desarrollo del departamento. Las políticas no tienen que ser borrón y cuenta nueva, como ha sucedido en el país años y años. Lo que está mal hay que cambiarlo, pero lo que se ha hecho bien hay que potenciarlo.

-¿Qué perfil está buscando?

- Tenemos que estar preparados por si las comunas adelantan las elecciones. Si hay alguna que lo hace, deberíamos estar pensando a fines de este año quién será el precandidato.

¿Hoy necesitamos un 9 que ejecute y haga los goles que necesita? ¿uno que ataje penales por la macroeconomía que nos está ahogando? ¿o un 5 que esté embarrado y que haga el trabajo sucio y de distribución? Estamos formando equipos para que el Intendente en octubre pueda proponer al sucesor. Pero esto se tiene que hacer en conjunto con los concejales, uniones vecinales y partidos políticos del frente, para ver cuál es el mejor perfil de candidato. Tenemos que darle a la comunidad lo que necesita.

-¿El candidato saldrá del municipio?

-Sí, de eso no hay dudas. No será ningún “foráneo”.

- ¿Lo tiene decidido? ¿será un funcionario?

-Lo va a decidir la gente. Yo hablo mucho con los vecinos. De los que se nombran, todos están capacitados. Porque ellos son integrantes de lo que hemos vivido desde que estamos en la comuna, desde que estábamos en números negativos hasta ahora, que estamos más fortalecidos.

Tenemos una gran camada de dirigentes que pueden ser intendentes. Tenemos un 5 muy bueno como Fabián (Tello), así como también un 8 igual de bueno como Francisco (Lo Presti); y varios más.

-¿Y su hijo Maximiliano?

-En líneas generales tiene un muy buen perfil. Yo no lo he propuesto, ha salido de la militancia porque él ha trabajado en todas las campañas. Tiene un perfil ejecutor. Si lo llegara a ser (ndr: en referencia a una candidatura) por una cuestión de darle a la sociedad lo que necesita, estará capacitado.

-Se habla de otros precandidatos radicales en Las Heras “por afuera” de su gestión, ¿qué opina?

-No he tenido injerencias. Lo he hablado con varios de los jefes políticos pero ellos saben que mientras hagamos las cosas bien, va a estar todo bien.

-Entonces habrá un peso importante suyo para decidir el candidato...

-Sí. No he tenido injerencias y no creo que las tenga. Bajo ningún punto de vista.