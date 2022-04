Suárez puso en duda los datos de la pobreza del Indec: “Estamos estudiando los números”

El gobernador Rodolfo Suárez puso en duda los preocupantes números que dio a conocer el Índice de Estadísticas y Censos (Indec) a nivel país, pero sobre todo en Mendoza, donde se registró un aumento de la pobreza, que pasó de un 44% en el segundo semestre del 2020 al 44,6% en el mismo período del 2021. El mandatario también dio un mensaje en contra de las actividades o lanzamientos partidarios que se están dando conforme avanzan las semanas en la provincia; y adelantó que el lunes viajará a Buenos Aires para entregar la postura local en defensa de la obra Portezuelo del Viento.

En diálogo con los medios de comunicación este año, a propósito del acto de conmemoración de los 40 años de la Guerra de las Islas Malvinas, destacó que estudiarán los registros que se dieron a conocer esta semana. “Me llama la atención, sin lugar a dudas, pero no quiero adelantar una opinión concreta y contundente, estamos estudiando esos números, pero alguna duda tenemos”, comentó.

En este sentido, sostuvo que han visto cómo ha crecido el empleo “y hay unos datos que en sí mismo son contradictorios”. También sumó el caso de Corrientes, gobernado por el radical Gustavo Valdés, y expresó que están “reviendo esos índices”. “Esperamos que las instituciones sean serias, respetables y no se distorsionen datos por una cuestión política”, adelantó.

Recordemos que a fines de 2021 creció el empleo, bajó la desocupación y mejoró la actividad económica en Mendoza, pero aun así el problema de la pobreza se agudizó, tal como registró el Indec en su informe.

Lo llamativo, más allá del contraste con el resto de los indicadores económicos, es que Mendoza fue a contramano del resto del país. Mientras a nivel nacional el índice de pobreza bajó 4,7 puntos porcentuales (pasó de 42% a 37,3%), en Mendoza aumentó 0,6 puntos (saltó de 44% en el segundo semestre del 2020 a 44,6% en el mismo período del año pasado).

Viaje a Buenos Aires por Portezuelo

Por otro lado, Suárez adelantó que viajará el lunes a Buenos Aires, teniendo en cuenta que la provincia debe presentar su postura sobre si deberían realizarse o no mayores estudios de Impacto Ambiental en lo que corresponde a la obra Portezuelo del Viento. El plazo de 15 días hábiles ya está por cumplirse, a sabiendas que el presidente Alberto Fernández abrió el mecanismo de laudo presidencial que solicitó Mendoza ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), cuando las provincias que la conforman, salvo Mendoza, votaron a favor de realizar mayores estudios a una obra que ha sido largamente estudiada y analizada; y que ya había contado con un aval presidencial durante la gestión de Mauricio Macri.

“El lunes viajo a Buenos Aires a presentar un escrito que tengo que hacer dentro del procedimiento que existe, con los 15 días que tenemos para que el Presidente laude. Vamos a llevar todos nuestros argumentos. Se tienen que sumar todas las voces de los mendocinos y ojalá tengamos un fallo favorable del Presidente”, destacó.

También adelantó que la obra podría caerse en caso de tener un laudo en contra: “Si no tenemos un fallo favorable, nosotros inmediatamente toda esa plata, que es de los mendocinos, tenemos que volcarla urgente en la productividad de Mendoza para generar empleo. Estamos pensando y llevando una agenda en este sentido”, marcó

Aviso a las precandidaturas incipientes

Suárez también fue consultado sobre las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta de ayer, en la cual el Jefe de Gobierno de la Capital Federal arengó a su espacio para disputarle el poder al radicalismo en las elecciones dentro de Cambia Mendoza, y fue tajante con su respuesta al indicar que los dirigentes políticos no deberían estar pensando en elecciones con esta situación económica grave.

“Ustedes habrán visto que no estoy participando en actos políticos, ni siquiera de mi partido. Creo que hoy tenemos que demostrarle a la ciudadanía, con mucha empatía, que a quienes nos han votado para gobernar tenemos que estar gobernando y no pensando en carreras políticas ni elecciones ni posicionamientos personales”, comentó

En este sentido, acotó que la agenda de gobierno “es muy fuerte y nuestro compromiso también es muy fuerte con lo que está viviendo la gente, que la plata no le alcanza, que cada vez se hace más difícil y que no se puede controlar la inflación”.

“Yo no voy a estar en ninguna cuestión partidaria ni apoyando a nadie que tenga pretensiones políticas. Creo que no es el momento y hay que dedicarse a gobernar y hacer cosas que le sirvan a la gente”, expresó. Y remató: “Lo he hablado con los intendentes y lo repito. Se trata fundamentalmente de respeto y empatía con la gente. A nadie le importa la carrera política de ningún político y quienes han sido elegidos para gobernar, dedíquense a gobernar”.

Acto de Malvinas

El Gobernador, en el acto de conmemoración de la guerra, sostuvo que Malvinas “constituye una de las convicciones más intensas que nos hilvana y moviliza a los argentinos. Por eso, resulta imprescindible honrar el fenómeno histórico abordándolo desde una perspectiva completa, sobre todo, con una búsqueda incondicional de la verdad”.

El gobernador, Rodolfo Suárez, en el acto de conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas. Prensa Gobierno

“Sabemos que detrás de cada uno de nuestros 649 caídos hay una historia de vida personal que trasciende la enorme gloria de arrojo que les pertenece, para abrazar la intimidad del duelo de una familia, de un amigo, de una pareja, que como nadie, ha debido asimilar la ausencia sin más. Por eso, la reciente identificación de muchos de ellos, no sólo reconstruye el derecho fundamental de la identidad, sino que hace justicia llevando algo de paz y certeza a sus hogares de origen. Una certeza que engrandece a la que ya tenemos todos los demás: quienes descansan en Darwin, descansan en suelo argentino”, dijo.

Y dirigiéndose a los veteranos, expresó: “En el rostro de ustedes, en sus dolores y alegrías, en la vida de las familias del combatiente, está el espejo que nos muestra con realismo todas las caras de los argentinos. Desde el reflejo agudo que nos debe avergonzar por la demora en la reparación de sus legítimos derechos como veteranos, hasta el que nos alienta y nos esperanza porque expresa la dignidad en la lucha y la grandeza del valor. Por eso, en nombre de las mendocinas y mendocinos, quiero decirles perdón y gracias. Perdón por las injusticias de la memoria frente a la inmensidad de la entrega de ustedes y gracias, muchas gracias por seguir enseñándonos que, a pesar de todo, son los valores humanos los que abren la puerta grande para encontrarnos, unirnos y enaltecer la historia de una nación”.

En el acto, lo acompañaron el vicegobernador, Mario Abed; el Presidente Provisional del Senado, Juan Carlos Jalif; el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; legisladores nacionales y provinciales; intendentes de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, de Rivadavia, Miguel Ronco; Ulpiano Suarez de Capital y Hector Ruiz, de Junín y ministros del Poder Ejecutivo. Estuvieron presentes, además autoridades militares y veteranos de Malvinas de la provincia, junto a sus familiares.