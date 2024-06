Sorpresiva marcha atrás de un diputado incluido en los avales truchos de La Libertad Avanza

El escándalo de los avales truchos en la constitución del partido La Libertad Avanza en Mendoza tuvo un inesperado capítulo este lunes, con la marcha atrás de uno de los afectados por esa lista. El jefe del Interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados, Enrique Thomas (Pro), confirmó que no denunciará la falsificación de su firma, tras reunirse con Lourdes Arrieta.

La diputada libertaria es quién encabeza, junto a su hermano Martín Arrieta, las gestiones por abrir el sello del partido de Javier Milei en Mendoza y no deja de sumar polémicas en todos sus pasos. Después de que se conocieran los datos de las 900 avales de militantes del Pro a la conformación de ese partido, dos dirigentes confirmaron no haber estampado sus firmas. Uno de ellos fue Thomas y la otra, la diputada Sol Salinas.

Ambos se mostraron sorprendidos y ante la consulta de Los Andes, solo el primero confirmó que avanzaría con una denuncia por falsificación de su firma, pero hoy desistió. “No firmé nada, incluso está mi primo que me confirma no haber firmado esa ficha”, había dicho la semana pasada.

Este lunes, a través de un comunicado, el jefe del interbloque oficialista manifestó: “Con motivo de haberse incluido mi nombre en una planilla de adhesiones presentada por el partido La Libertad Avanza, sin mi previo consentimiento, entendí –y así lo hice saber ante los medios de difusión- que se trataba de una práctica desleal”.

“También consideré que se trataba de una actitud impropia en una fuerza que se propone erradicar los vicios que pueblan la anquilosada vida política argentina; tal como lo ha manifestado el propio presidente de la Nación, Javier Millei”, agregó.

Y sostuvo que “precisamente por coincidir con este último punto de vista, entre otros, me pareció que debía actuar con el mayor rigor, presentando este lunes una denuncia ante la Justicia”.

“Sin embargo, la oportuna visita de la diputada nacional Lourdes Arrieta junto a su hermano Martín (verificador de la firma en cuestión), permitió aclarar las circunstancias por las que se había llegado a esta desafortunada instancia. Lo comprendí de inmediato ya que, quienes tenemos algunos años en prácticas partidarias, sabemos que algunos ´colaboradores´ suelen hacer su trabajo con algunas picardías”, afirmó Thomas.

Y dijo que les aceptó las disculpas pertinentes a los hermanos Arrieta y decidió suspender la denuncia a cambio de “implementar un mecanismo que permita, a los afectados por este procedimiento, retirar sus nombres de la lista de adherentes”.

“A sugerencia mía, se decidió crear un chat de WhatsApp que será puesto en práctica en los próximos días. Esperamos de esta forma ratificar el objetivo común, del Pro y la Libertad Avanza, de consolidar un sistema de partidos políticos sustentado en la verdad y la transparencia”, completó el diputado del Pro.