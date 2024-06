Avales truchos: dirigentes aseguran no haber firmado adhesiones al partido de Milei en Mendoza

El armado de La Libertad Avanza en Mendoza ha tenido algunas curiosidades. No sólo compitieron la diputada nacional Lourdes Arrieta y el abogado Alejandro Barraza en la puja por el sello del partido de Javier Milei, sino que un nuevo capítulo podría abrirse en la Justifica Federal.

Las adhesiones, paso previo a las afiliaciones, se tiñen de irregularidades. Aunque este hecho se registra tanto en el expediente que impulsó Barraza (fuera de carrera) como en el de Arrieta. Hay dirigentes que aparecen en la lista de avales que aseguran no haber puesto la firma en esas fichas y evalúan los pasos legales para denunciar la falsificación de sus rúbricas.

La diputada nacional Lourdes Arrieta esperaba que “los mendocinos de bien” se sumaran a La Libertad Avanza una vez que pasó la audiencia de rigor ante la justicia federal. Algunos supuestos firmantes en las adhesiones se preguntan quién es el “de bien” en esta historia.

Las adhesiones a los partidos políticos en formación son un paso legal obligatorio antes de que la justicia federal otorgue la inscripción transitoria. Tanto Arrieta como Barraza presentaron cerca de 4.000 fichas.

De hecho, la justicia abrió una compulsa por adhesiones de personas fallecidas en el trámite que la diputada nacional libertaria y su hermano Martín Arrieta, llevaron adelante en Mendoza. El hermano de la libertaria ya fue imputado por “falsedad ideológica y uso de documento adulterado o falso (Art. 296)”.

El expediente 94/2024 es de acceso público y allí pueden verse las adhesiones presentadas. Un estudio comparativo con datos de afiliados, realizado por Los Andes, muestra algunas curiosidades. Arrieta cuenta con cerca de 900 avales por parte de afiliados del Pro, según se desprende del padrón que está disponible en la web partidaria.

Es casi el 20% del total de sus avales, en los que la gran mayoría pertenecen a distintas zonas de Guaymallén como Rodeo de la Cruz, San José, El Bermejo, entre otros. Entre los nombres de las adhesiones, hay nombres conocidos como el del diputado Enrique Thomas y su colega Sol Salinas.

El diputado Enrique Thomas quiere denunciar al hermano de Lourdes Arrieta porque, asegura, su firma está falsificada. Foto: Los Andes

Ante la consulta de este medio, ambos reconocieron que los números de DNI coinciden con los de ellos pero que no han firmado esas fichas de adhesión. “No firmé nada, incluso está mi primo que me confirma no haber firmado esa ficha”, dijo el presidente del Interbloque de Cambia Mendoza y evalúa hacer una denuncia por falsificación de su firma.

La ex concejala de Capital, aseguró lo mismo aunque no confirmó que denuncie. No serían los únicos afiliados del Pro en esta situación pero habrá que esperar a ver qué decisión toman con respecto a la aparición de sus avales, cuando aparentemente, no los habrían hecho.

El artículo 7 bis de la ley 23.298 de partidos políticos a nivel nacional, dice claramente: “Todos los trámites ante la justicia federal con competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las autoridades promotoras, o los apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones”.

En caso de un reclamo, el que debería dar explicaciones es Martín Arrieta porque es uno de los apoderados (junto a la legisladora) y es quien certificó que esas firmas correspondan a cada una de las personas que avaló el proceso. Los Andes intentó contactarse con él, pero no hubo respuesta.

Apoyo petrista

Luis Petri, ministro de Defensa y ex precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, dijo públicamente que trabaja para que La Libertad Avanza, el Pro y parte del radicalismo conformen un frente común.

Esas expresiones se trasladan a hechos en Mendoza. Entre los avales a la iniciativa de Lourdes Arrieta para armar La Libertad Avanza en estos pagos, hay afiliados de la Unión Cívica Radical que se identifican con Luis Petri. Integran el espacio “Mendocinos por el Futuro”.

Uno de esos nombres es el de Julia Ortega, secretaria general del Comité UCR Capital. “Sí, firmé la adhesión y trabajamos con la gente de Mendocinos del Futuro”, dijo la dirigente conocida popularmente como “Mumy” dijo a este medio.

El ministro de Defensa Luis Petri con la diputada nacional de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta.

La ex diputada provincial radical considera que si hay gente honesta “que nos saque del pozo en el que estamos”, merece su apoyo.

Carlos Moyano, ex precandidato a intendente de la Ciudad de Mendoza por la lista que lideraba el ministro de Defensa, también apoyó a Arrieta. “Cualquier partido que quiera, tanto sea Arrieta o cualquier otro, voy a firmar la adhesión por una cuestión democrática”, indicó a Los Andes.

Un ex intendente en llamas

El expediente que impulsó el abogado Alejandro Barraza tuvo un halo de dudas sobre la influencia de Omar De Marchi en la aventura. Es cierto que jurídicamente casi no tuvo complicaciones pero la falta de apoyo político lo dejó fuera de juego.

La Libertad Avanza de La Rioja, sello comandado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyó a Arrieta y se opuso al del letrado. Esos argumentos fueron más que suficientes para que, tanto la fiscal María Alejandra Obregón como el juez federal con competencia electoral, Pablo Quirós (subrogante de Walter Bento) resolvieran que Lourdes y Martín Arrieta debían seguir con el trámite y empezar con las afiliaciones.

Uno de los avales que asomaba como un apoyo demarchista era el de Sebastián Bragagnolo, ex intendente de Luján de Cuyo. Sin embargo, se sorprendió cuando Los Andes lo contactó para consultarle la veracidad de la rúbrica. “Me estoy enterando por vos”, dijo y por si había dudas, aseveró: “Yo no firmé ni participé de nada”.

Sebastián Bragagnolo, ex intendente de Luján de Cuyo, aparece entre las adhesiones del expediente impulsado por Alejandro Barraza.

El nombre de la diputada radical Giuliana Díaz es o de los que aparecen en la lista de los avales que reunió Barraza para la carrera por el sello del partido del Presidente. “No he firmado absolutamente nada. De ser así voy a evaluar hacer una presentación en el juzgado federal y que revisen los datos”, le confirmó la joven maipucina a Los Andes.

Emilia Cabrera Horn, asesora de la Gobernación provincial, también desmintió que haya avalado el expediente que quedó fuera de competencia, aunque su nombre está entre las adhesiones. “Me estoy enterando de esto ahora y lo voy analizar”, le respondió a Los Andes.

En este caso, si bien Alejandro Barraza fue la cara visible del proceso, quien certificó la veracidad de las firmas fue Matías Santaolaya, uno de los apoderados en el expediente. Al igual que Martín Arrieta, hizo silencio ante la consulta de este medio.