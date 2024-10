Llano denunció agresiones de docentes de la UNCuyo: “No me van a amedrentar, seguiré luchando por el pluralismo”

Los rumores sobre un escrache a la diputada nacional Mercedes Llano, del Partido Demócrata y aliada a La Libertad Avanza, sonaban con fuerza desde ayer. La diputada nacional da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego de haber avalado el veto de Javier Milei, el clima se caldeó en la Ciudad Universitaria.

El Consejo Superior decidió declarar personas non gratas a los legisladores que no votaran a favor de mantener la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en ambas Cámaras. Carteles con esas expresiones se vieron esta tarde en la facultad, particularmente en el aula a la que iba a asistir Llano. Así lo mostró en las redes sociales.

Dos agentes de seguridad privada custodiaron la zona en la que se encontraba la diputada nacional. Sin embargo, denunció que fue increpada. “Al par de señoras docentes ‘feministas’ intolerantes y fascistas que me agredieron con carteles, gritos y golpes en los vidrios en plena hora de consulta, esperándome patoterilmente en la puerta del baño, les digo: ‘no me van a amedrentar y voy a seguir luchando por el pluralismo’”, dice parte de su descargo en X.

Mercedes Llano en un aula de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Foto: Gentileza

La diputada nacional había mandado un requerimiento notarial para que se publique la resolución en la página web oficial de la Universidad Nacional de Cuyo en la que se declaraba personas non gratas a los diputados que votaron en contra de insistir con la ley sancionada. Además pide garantías de poder seguir desempeñando sus tareas académicas y avisa que se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales “por el daño que me han ocasionado y los demás que en el futuro podrían acontecer dado su accionar injustificable”.

Los carteles en contra de Mercedes Llano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Foto: X @LlanoMechi.

Por lo que se advierte en las imágenes que compartió, se ven carteles con leyendas como “fascista”, “persona no grata”, “Mercedes Llano fascista”.

“Las ideas no se matan. Nadie puede arrogarse la propiedad del pensamiento y de la universidad. Más allá del aislado ataque de ese par de docentes, las clases de desarrollaron con total normalidad y altísima participación de los estudiantes gracias a las medidas adoptadas por el Decanato y el Rectorado que se ven en la obligación de asignar personal de seguridad ante los grupúsculos amigos de la violencia. Gracias a los docentes de la casa y estudiantes que me expresaron cálidamente su apoyo, aprecio y respeto”, completó.