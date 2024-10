Declarada persona no grata y con custodia: así fue Mercedes Llano a dar clases a la UNCuyo

En la Universidad Nacional de Cuyo sigue el clima caldeado luego de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que no avanzó la iniciativa de sostener la Ley de Financiamiento Educativo. Con el apoyo de tres diputados mendocinos, triunfó el veto de Javier Milei y el Consejo Superior decidió declarar personas non gratas a los legisladores que no votaran a favor de mantener la normativa sancionada en ambas Cámaras.

En la volteada cayeron Álvaro Martínez (La Unión Mendocina), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Mercedes Llano (Partido Demócrata). Esta última se llevó las críticas más fuertes porque además es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Las versiones sobre escraches crecieron con fuerza dado que la diputada da clases los viernes en la cátedra de Administración de los Recursos Humanos en el segundo año de la carrera de Ciencias Política y Administración Pública.

Si bien los enojos vienen desde hace días, el viernes pasado fue feriado y algunos se quedaron con las ganas de escrachar a Llano. No obstante, para este viernes las versiones seguían vigentes.

Evidentemente, la diputada intuía que podía recibir alguna reacción y asistió a la Facultad con dos agentes de seguridad privada que se quedaron fuera del aula en la que se dictaba la materia. Según trascendió, Docentes de SIDUNCU, los No docentes de ATUNCU y algún sector estudiantil vinculado al FIT, tenían intenciones de hacerle saber su descontento con su postura frente a la votación.

Mercedes Llano en un aula de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Foto: Gentileza

La diputada nacional había mandado un requerimiento notarial para que se publique la resolución en la página web oficial de la Universidad Nacional de Cuyo en la que se declaraba personas non gratas a los diputados que votaron en contra de insistir con la ley sancionada. Además pide garantías de poder seguir desempeñando sus tareas académicas y avisa que se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales “por el daño que me han ocasionado y los demás que en el futuro podrían acontecer dado su accionar injustificable”.

A través de las redes sociales, la diputada nacional indicó que no tuvo respuesta y espera por la publicación de la resolución. “Seguimos a la espera de que el Rectorado y/o el Consejo Superior contesten mi requerimiento notarial y/o se pronuncien públicamente sobre la declaración de persona no grata, la cual a la fecha no ha sido publicada en su digesto administrativo”.

Dos agentes de seguridad privada acompañaron a Llano a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Foto: Gentileza

“No habría sido aprobada por el Consejo Superior, según nos han informado por privado, pero tampoco la han desmentido frente a su amplia difusión en todos los medios locales y nacionales. Apelando a los altísimos valores morales que caracterizaron a nuestra universidad, anhelamos una aclaración de cara a la sociedad puesto que, más allá de formalismos, el daño producido constituye un antecedente peligroso y de suma gravedad institucional”, completó.

Para el Partido Demócrata, que preside Armando Magistretti, “dicha actitud no hace otra cosa que dejar en evidencia el accionar intolerante y autoritario del Consejo, prominentemente radical, producto de la partidización a la que se encuentra sometida la UNCUYO, pretendiendo aleccionar y acallar al que piensa distinto”.