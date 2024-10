Mechi Llano desmiente que no haya concursado para ser docente en la UNCuyo

La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza) quedó en el ojo de la tormenta, tras aprobar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, siendo parte del cuerpo docente de la UNCuyo. Esto le valió una ola de críticas por parte de la comunidad estudiantil y el Consejo Superior terminó declarándola a ella, junto a sus dos compañeros de bancada, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez como personas “non grata” en la Casa de Estudios.

En esa vorágine, trascendió que Llano ocupa el cargo de docente titular de la cátedra Administración de los Recursos Humanos de la carrera Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sin haberla concursado.

Pero la legisladora nacional se encargó de desmentir la información y aseguró que accedió a la titularidad de forma temporaria, a la espera de que se realice el concurso correspondiente, aprobado en el año 2020.

“Frente a la circulación de información errónea, aclaro que soy DOCENTE ADJUNTA INTERINA POR CONCURSO con dedicación simple en la cátedra “Administración de los Recursos Humanos” de la carrera Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo desde el año 2015, según resolución N° 255/15, y desde el 2019 estoy temporalmente a cargo de la cátedra, por disposición de las autoridades, a causa de la jubilación de la anterior titular”, sostuvo Llano a través de un comunicado.

Y agregó: “Me encuentro a la espera del llamado a concurso como titular de cátedra, aprobado en el 2020 por resolución N° 16/2020 del Consejo Directivo de la FCPyS (Expte. Digital N° 6421/2023), y que todavía no se sustancia”.

La diputada nacional también manifestó que se encuentra a la espera de que el Rectorado y/o el Consejo Superior le respondan un requerimiento notarial o se pronuncien públicamente sobre la declaración de persona no grata, “la cual a la fecha no ha sido publicada en su digesto administrativo e incluso no habría sido aprobada por el Consejo Superior, según nos han informado por privado”.

“Pero tampoco lo han desmentido frente a su amplia difusión en todos los medios locales y nacionales”, completó Llano.