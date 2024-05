La Justicia falló a favor de Arrieta y arranca la afiliación del partido de Milei en Mendoza: quiénes podrían colaborar

Se veía venir, pero ya es oficial: la diputada nacional Lourdes Arrieta y su hermano Martín ganaron la puja por el sello de La Libertad Avanza en Mendoza, al menos de forma provisoria. Empieza la cuenta regresiva para presentar 4.000 afiliaciones.

“Hacer lugar al pedido efectuado por la agrupación de marras y en consecuencia RECONOCER la personería jurídico política – en forma PROVISORIA – como partido de este Distrito al denominado ‘LA LIBERTAD AVANZA’”, dice un extracto del párrafo más importante del fallo del juez federal Pablo Quirós, con competencia electoral que salió hoy.

La decisión de Quirós no sorprendió porque el dictamen no vinculante de la fiscal María Alejandra Obregón había tenido argumentos sólidos para explicar por qué debía aceptarse el pedido de Lourdes Arrieta, cuyo expediente trabajó quirúrgicamente Aldo Vinci (ex apoderado del PD) y rechazar el de Alejandro Barraza.

“En La Rioja existe el partido La Libertad Avanza que ya obtuvo reconocimiento y que posee derecho exclusivo al nombre, porque es el primero que ha cumplimentado todos los requisitos para obtener la personería definitiva siendo el primero en el país bajo esa denominación”, expresó la magistrada en el dictamen publicado la semana pasada.

Obregón citó el artículo 13 de la Ley de Partidos Políticos en el que se determina “que el nombre constituye un atributo exclusivo del partido que no podrá ser usado o utilizado por ningún otro partido o asociación lo que implica”.

Pablo Oscar Quirós, juez federal con competencia electoral subrogante de Walter Bento. Foto: Archivo Los Andes.

Teniendo en cuenta que “el partido La Libertad Avanza de La Rioja es el que debe autorizar a los partidos de otros distritos al uso del nombre” y que “La Libertad Avanza es inescindible de la figura de Javier Milei ahora presidente y La Rioja es el primer distrito que llevó adelante esa representación”, concluyó que debe hacerse lugar a la petición de los hermanos Arrieta para ser ellos quienes tengan la inscripción definitiva en el expediente CNE 94/2024.

Mientras, habrá que ver si el expediente que se abrió porque la justicia detectó a personas fallecidas entre las adhesiones firmadas, y cuyas rúbricas avaló Martín Arrieta, tiene novedades.

Quirós fue por la misma línea y la bendición riojana al expediente de Arrieta fue clave para este reconocimiento. Así, avaló el pedido de la diputada nacional y su hermano. En 150 días hábiles deberán “acreditar la afiliación de 4.000 electores del Registro de este Distrito Mendoza”, acompañando fichas de afiliación con copia de los documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio, certificadas por autoridad partidaria.

Y en 180 días hábiles, deberán “acreditar haber realizado las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas del partido”.

Alejandro Barraza le confirmó a este medio que no apelará la medida e incluso colaborará. “Yo me voy a afiliar. En lo personal, voy a colaborar en todo lo que pueda”, indicó. De integrar el partido, no hay novedades ni ofrecimientos concretos.

Otro que se sumará a la campaña de afiliación y no descarta completar su ficha es Gustavo Cairo. El diputado provincial que salió de La Unión Mendocina para armar el monobloque La Libertad Avanza también colaborará en reunir afiliados. Él pertenece al Pro, pero no descarta darse de baja y engrosar el padrón de afiliados del partido de Javier Milei.

La propia Arrieta había dicho que quizás, para reforzar la campaña de afiliación en Mendoza, podían venir Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.