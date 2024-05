Con apoyo del PD, Lourdes Arrieta pasó la audiencia en la pelea por el sello de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza tiene una batalla inusual en Mendoza porque hay dos expedientes iniciados para obtener la personería jurídica. Uno es el que inició la diputada nacional Lourdes Arrieta y su hermano Martín y el otro, el que impulsa el abogado Alejandro Barraza, con pasado en el Partido Demócrata.

Entre las instancias formales, pasada la presentación de adhesiones, está la audiencia ante el juez federal Pablo Quirós, con competencia electoral. Barraza asistió el 9 de mayo y ayer era el turno de los hermanos Arrieta. Contaron con el apoyo del Partido Demócrata y de Tercera Posición.

La oposición llegó por el lado de Damián Córdoba, en calidad de afiliado al Partido Libertario, pero no desde el partido como tal. También la dirigente entrerriana Carina Ivascov, quien se presenta en todas las provincias. No asistió el propio Barraza, aduciendo que sus expresiones habían sido manifestadas en la audiencia que encabezó la semana pasada.

La audiencia arrancó a las 11 en el cuarto piso del edificio del Correo Argentino, donde funciona el juzgado federal con competencia electoral. Uno de los primeros puntos a tratar era la oposición del afiliado del Partido Libertario, Damián Córdoba.

En el partido que preside José Caviglia había enojo con Arrieta por haber tomado la decisión de armar un espacio propio y por haber dejado deudas, según aseguran, con gente que colaboró con la campaña para que llegara a ser diputada nacional. Sin embargo, no hubo oposición formal, sólo la de Córdoba en carácter personal.

Caviglia, explicó a Los Andes que desde el espacio no se opusieron ni apoyaron a ninguno de los aspirantes al sello de La Libertad Avanza. “Nos pareció lo más atinado, independientemente de que haya miembros del partido, algunos, no sé qué proporción obviamente. Tenemos más de 4.000 personas y no puedo escuchar a los 4.000″, dijo.

La diputada nacional Lourdes Arrieta junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

“Habría que hacer una clara distinción si el enojo es con Arrieta o si el enojo es con la decisión de armar un partido por parte del Gobierno Nacional. Intervienen un montón de variables que ameritan un análisis mucho más profundo para tomar una determinación de esa naturaleza”, completó.

Por otra parte, había expectativa por la presencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos son referencia de la Libertad Avanza a nivel nacional y han apoyado al trámite de Arrieta. Ninguno de los dos apareció.

La propia diputada le trasladó la responsabilidad a los medios de comunicación sobre esa especulación. En diálogo con la prensa, Arrieta agradeció los apoyos recibidos y espera que “los mendocinos de bien se sumen a La Libertad Avanza”.

La joven legisladora se refirió a las oposiciones, explicando que habían sido en relación al nombre. “El nombre y el derecho lo tiene justamente La Rioja. Ellos son los que, de alguna manera, si lo hablamos de términos de mercado, brindan la franquicia a los demás distritos”, dijo sobre el sello que tiene el riojano Martín Menem.

Apoyo ganso

El Partido Demócrata no presentó oposición en el expediente de Barraza pero sí llegó una comitiva gansa para acompañar a Arrieta. Así, ratificaron el aval al proyecto de Milei porque no sólo forman parte de la alianza sino que la candidatura del ahora Presidente volvió a poner al PD en los primeros planos y seguramente, más de uno en la sede de calle Sarmiento ya piensa en el armado de las listas legislativas del año próximo.

El presidente Armando Magistretti debió quedarse afuera de la sala porque sólo entraban apoderados y patrocinantes: Pedro García Espetxe y Gabriel Sotile, respectivamente.

En la audiencia, los letrados manifestaron el apoyo del PD Distrito Mendoza “al proyecto de la Diputada Nacional Lourdes Arrieta ya que manifiesta el pensamiento y voluntad política del presidente Javier Milei, además el Partido Demócrata Mendoza sigue formando parte de este proyecto político”.

Por la misma línea se pronunció Carlos Salazar, apoderado de Tercera Posición, quien expresó que ha estado acompañando este proceso en parte de lo realizado y en todo y en cada una de las palabras que pronunció Aldo Vinci, patrocinante de los hermanos Arrieta.

“Formamos parte de este proyecto, lo apoyamos y creo que la diputada Arrieta, al ser extrapartidaria no le cabe ninguna oposición, bajo ningún concepto, para que ella pueda generar y liderar un espacio dentro de lo que establece el Código Electoral Nacional”, dice el acta de la audiencia.

El expediente será analizado por el Ministerio Público Fiscal con competencia electoral, que ya tiene el de Barraza. Ese dictamen, no vinculante, no se extenderá por más de diez días hábiles y llegará a manos del juez Pablo Quirós.

Armando Magistretti, presidente del PD, asistió a la audiencia pero no lo dejaron entrar. Foto: Orlando Pelichotti

El magistrado no se tomaría, según calculan en el entorno de Arrieta, más de diez días hábiles para resolver a quién le otorga la inscripción provisoria. Es decir, en un mes, como máximo, habrá decisión.

Allí se abrirán, seguramente, dos caminos. El perdedor apelará y el ganador arrancará con la carrera de las fichas de afiliación, que son cerca de 4.000.

Una tercera vía tiene el expediente que se abrió por las personas fallecidas que aparecen en la lista presentada por Lourdes y Martín Arrieta, y que fueron certificadas por este último.

“Hasta que la fiscalía no notifique nada, no hay nada al respecto”, indicó la diputada nacional sobre la compulsa que, según sus palabras, no ha tenido movimiento.

¿Vienen Karina Milei y Menem?

Arrieta explicó que ambos dirigentes “tienen una agenda muy apretada” en la que están las tratativas de la Ley Bases en el Senado, entre otras actividades.

“Para nosotros lo mejor es presentarnos ante el juez y que el juez dictamine lo que él considere oportuno. ¿Y para qué hacer venir a Martín y a Karina en un momento tan incómodo sino en un momento más amigable como un evento de afiliación?”, indicó.

Por lo tanto, en caso de que el juez les conceda la inscripción provisoria, arrancarán con la afiliación. Y allí, probablemente haya presencia de dirigentes como la hermana del Presidente y el titular de la Cámara Baja para respaldar una instancia clave rumbo a la inscripción definitiva y para lo cual, buscarán el apoyo de la gen

Arrieta le agradeció a Barraza, pero el abogado se despegó

“Ver que Alejandro ‘Pato’ Barraza no se ha presentado, quiere decir que apoya el proyecto. Así es que también, más que agradecida”, dijo Arrieta luego de la audiencia. Lo cierto es que Barraza, según indicó a Los Andes, está muy lejos de bajarse y de apoyar su proyecto.

“Nosotros no fuimos porque es relevante jurídicamente haber ido hoy. Y hasta concedo que puede ser como un gesto de distensión en el medio de todo este despelote que se ha armado. Jurídicamente, a mí no me afecta haber no ido hoy a esa audiencia porque mi expediente sigue estando en marcha y lo tienen que resolver.