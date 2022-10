Seducción electoral: Iannizzotto habla con varios y va por De Marchi

No se quiere hablar de elecciones, pero hay movimientos electorales. Carlos Iannizzotto, quien fue candidato a diputado nacional por el Partido Federal, sigue en Coninagro y desde allí sostiene el mensaje en defensa del sector productivo y de las economías regionales. Cumplido el vínculo que lo unía a ese sello, el dirigente rural arma la tropa y ya empieza a tener alianzas o al menos, a acercar posiciones con otros dirigentes como Omar De Marchi

Iannizzotto aclara que no tiene planes electorales para el año que viene, lo cual no quita que vaya a tenerlos. Por el lado del lujanino, reconoció las charlas pero evitó hablar de candidaturas.

“Es una actualidad muy angustiante la que está viviendo el sector productivo y estoy dedicado a la presidencia de Coninagro. No se llega a fin de mes, la inflación está haciendo estragos. Estamos proponiendo una ley de economías regionales, hay que apoyar a los que se levantan y laburan. La política está alejada de las necesidades de la gente”, indicó Iannizzotto.

El diputado nacional Omar de Marchi está en el equipo del jefe de Gobierno porteño.

Sí reconoció estar trabajando políticamente con otras fuerzas que no estén en los extremos del “péndulo”, es decir ni con el kirchnerismo ni con Juntos por el Cambio. “Estamos en un esquema productivo de baja de impuestos, para que haya trabajo, empleo, educación. La vida en la Argentina es muy maltratada porque no hay trabajo, los jóvenes se van porque no hay futuro”, agregó.

En ese contexto, reconoce sus intenciones de convencer a De Marchi para que “salga de ese péndulo de Juntos por el Cambio porque eso no tiene solución, es atraso”. Insiste en que no tiene pretensiones electorales, sino que apunta “a las necesidades de las pymes, necesitamos dar trabajo, futuro, hemos presentado proyectos para emprendimientos, estamos fomentando la baja de impuestos”.

El diputado nacional no se esconde y resalta que tiene muy buena relación con Iannizzotto. Esos sí, pateó la propuesta del dirigente rural para el año que viene cuando se definirán las cuestiones electorales. Desde el entorno de De Marchi, deslizan que la actitud del presidente de Coninagro es un poco lógica porque como “todo el que está afuera de Cambia Mendoza, es porque no se banca a Cornejo”.