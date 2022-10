Mauricio Macri habló de su candidatura y criticó al kirchnerismo: “Nos ha robado el futuro”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, brindó una entrevista este martes por la noche al canal TN a través de la que habló de diversos temas, pero en la que dejó varias definiciones sobre su presente político y la realidad de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2023.

Macri encaró varios temas de la agenda política nacional y aseguró que el año que viene “cambiará la historia argentina”, al hacer referencia a que en 2023 la elección presidencial llevará a la oposición al poder, a la vez que vaticinó “el fin del populismo”.

Macri y su candidatura

El exjefe de Estado afirmó que “Yo ya dije que no estoy anotado, no me he anotado”, tras ser consultado si se iba a definir por una candidatura a presidente el año que viene. No obstante, remarcó que colaborará desde su lugar e instó a su coalición a ser el ejemplo y “competir con altura para definir los liderazgos en los distintos lugares”.

Además, puntualizó que “El PRO tiene tres candidatos que mostraron grandes aspiraciones y son muy valiosos”. Sobre Horacio Rodríguez Larreta, destacó su “evolución” en su gobierno y agregó que “se nota que está intentando transmitir con más vocación lo que quiere hacer”.

“Manes está buscando su lugar. Creo que tiene que transmitir ideas y valores, por ahí puede conquistar un voto. Agrediendo a otros de la coalición nadie va a sacar un solo voto”, afirmó en relación al referente de la UCR.

Sobre la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, declaró que “está recorriendo el país, trabajando mucho. Vivió de manera muy traumática la experiencia en la provincia de Buenos Aires, pero es una dirigente muy valiosa”.

Mauricio Macri habló sobre la crisis económica y la emigración de jóvenes

Sobre la realidad política, económica y social del país, Macri aseguró que “Hace falta un cambio profundo. Necesitamos una sociedad que se abrace al trabajo, a la meritocracia”.

“El kirchnerismo nos ha robado el futuro desde hace décadas con estos discursos progres, berretas y cínicos que no sirven para nada, es el fracaso más grande de la historia”, agregó.

“Si hay veinte mil tipos de dólar, nadie va a venir a invertir en la Argentina. Tenemos que erradicar, tenemos que hacer algo mágico: ser sensatos, previsibles y normales”, enfatizó sobre la crisis económica y luego volvió a hablarle a los jóvenes que quieren irse del país: “El éxodo me está liquidando, tenemos que pararlo. Les pido por favor que nos den una oportunidad más, nada comparado con lograr el éxito en tu país, con tu familia y tus amigos”.