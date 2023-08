San Rafael y San Carlos, duelos entre los oficialismos y Cambia Mendoza

El calendario electoral en Mendoza no da respiro. Mientras se degluten los resultados que dejó la elección nacional, en siete departamentos las fuerzas políticas ya dieron vuelta la página y piensan en los comicios generales que habrá el próximo 3 de septiembre. Sí, en solo dos semanas 435.334 mendocinos volverán a las urnas.

En ese marco, cabe repasar los escenarios que dejaron las PASO municipales que se desarrollaron allá por el 30 de abril. En Maipú, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Carlos, Tunuyán y San Rafael se impusieron los oficialismos locales: seis peronistas y uno identificado con La Unión Mendocina.

Sin embargo, Cambia Mendoza quedó con altas expectativas tanto en San Rafael como en San Carlos y ponen en vilo la definición en las generales.

En el departamento sureño el Frente Elegí cosechó el 40% con Omar Félix como el candidato más votado, mientras que el radicalismo (con tres precandidaturas) se posicionó a solo 5 puntos y se ilusiona con Abel Freidemberg.

En tanto, en el municipio valletano, Alejandro Morillas (Encuentro por San Carlos) cosechó el 33% y Cambia Mendoza, con Silvio Pannocchia como candidato electo, quedó a menos de 4 puntos. Concretamente fueron 871 votos los que separaron un frente del otro.

A pesar de la cercanía de las elecciones, los principales candidatos descreen que el fenómeno Milei tenga una incidencia directa en las elecciones municipales. Para peronistas, demarchistas y radicales, los mendocinos demostraron que saben diferenciar una elección de otra, en los planos municipal, provincial y nacional.

La hegemonía Félix, en juego en San Rafael

El diputado provincial Omar Félix buscará suceder a su hermano Emir en la intendencia y estirar la conducción de San Rafael, que se repartieron entre ambos, desde hace dos décadas. En ese marco, le comentó a Los Andes que lleva adelante la campaña con “mucha tranquilidad” y no le preocupa la diferencia que se dio entre las coaliciones.

“Nosotros ganamos tanto como candidato a candidato y frente a frente. Hay factores que modifican los panoramas. En una PASO hay candidaturas que quedan en el camino y por lo tanto no están en la general. En ese sentido se dan variaciones de resultados. Alguien que votó a un candidato de un frente y ese perdió, no significa necesariamente que siga votando a ese espacio. Porque ese elector votó a una persona y no a un frente”, analizó Félix.

Por otro lado, aseguró que no tiene ningún problema con otros sectores del peronismo, a pesar de la virulenta campaña que desató su competidor interno, el kirchnerista Nadir Yasuff, contra él y que resultó en casi 5 mil votos, que a la postre, marcaron la diferencia entre peronistas y radicales. “El que gana conduce y el que pierde acompaña”, remarcó.

Félix también confirmó que no vinculará su campaña a la provincial que mantienen Omar Parisi y Lucas Ilardo (la fórmula para la gobernación del Frente Elegí) porque “la ciudadanía en general presta mucha atención a las elecciones más cercanas y se va paso a paso. Nosotros estamos centrados en la departamental y después vendrá la provincial”.

Omar Félix y Emir Félix Foto: Orlando Pelichotti

La principal apuesta para convencer al vecino en que los siga votando, es que tienen “un municipio que se involucra en la producción y el trabajo, más allá de las funciones que debe cumplir”, indicó.

Por su parte, el radical Abel Freidemberg aseguró que “la gestión actual está agotada, dio todo lo que tenía para dar y no hay nuevas ideas” y arremetió: “Pocos lo recuerdan a Omar por lo que ha hecho”.

“Son parte de una forma de pensar, que es el populismo y el clientelismo. De confundir la cosa privada con la pública. Yo creo que hay un hartazgo de la sociedad con los que han vivido siempre de la política”, apuntó el senador provincial para jactarse de su trayectoria como médico pediatra.

Vale decir que Freidemberg ganó la interna por un escaso margen ante Francisco Mondotte. La distancia fue de menos de 2 mil votos y a esto se refería Félix con las candidaturas que quedan en el camino. “Estamos trabajando juntos y hemos formado un mejor equipo con propuestas enriquecidas”, afirmó el dirigente cornejista en búsqueda de retener unos 14 mil sufragios.

Abel Freidemberg. Foto: gentileza prensa Cornejo

El tercer actor en las elecciones generales será el empresario Rodolfo “Chofo” Bianchi, quién representa al Frente Libertario Demócrata y Jubilados y consiguió casi 9 mil votos. El candidato mileísta exclamó que “ojalá” haya un rebote en las urnas de la victoria liberal en San Rafael, pero reconoció también que “el votante ha operado de manera diferente en cada elección”.

San Carlos, otro duelo entre Cornejo y De Marchi

En la previa de las elecciones provinciales, La Unión Mendocina y Cambia Mendoza se medirán en un áspero duelo en el Valle de Uco. El médico Alejandro Morillas intentará suceder al intendente Rolando Scanio y mantener el poder en manos de Unión Popular, el partido de Jorge Difonso, ladero de Omar De Marchi en La Unión Mendocina.

La estrategia parece ser evitar la confrontación y apelar al conocimiento vecinal que tiene el candidato por su trabajo en la Salud. Del otro lado, el radical Silvio Pannocchia (cuñado de Cornejo) apuesta por denunciar al municipio, por “corrupción”, “clientelismo” y “abandono” de los vecinos, entre otras cosas.

“Llevo más de 30 años en este pueblo trabajando como médico pediatra en casi todos los centros de salud, es más fácil caminarlo porque me conocen y me encuentro con varios pacientes”, dice Morillas y admite que ha recibido reclamos de limpieza o de empleo, en algunos distritos alejados.

No descartó que “por momentos se ha enrarecido el clima político” por los cruces protagonizados sobre todo entre Difonso con el candidato opositor, de los cuales prefirió mantenerse al margen.

“A mí no me gusta chicanear ni maltratar a nadie. Yo creo que hay que trabajar en lo propositivo. La gente está con problemas mucho más graves como llevar un plato de comida a la mesa, que escuchar a dos políticos peleándose. Creo que eso no suma y no es el momento”, comentó.

Y aseguró que ha realizado algunas gestiones con el municipio, en su rol de candidato: “He logrado gestionar el agua para El Cepillo y también traer un tomógrafo para el hospital Tagarelli, que significa un avance grandísimo para la comunidad”.

Alejandro Morillas (derecha), junto al intendente Rolando Scanio y Jorge Difonso. Foto: Gentileza

En contrapartida, Pannocchia manifiesta que el oficialismo municipal “esconde a su candidato” porque no ha asistido a debates que se han realizado en escuelas secundarias, propuestos por estudiantes.

“El trabajo que hemos hecho desde las PASO hasta la fecha ha sido tomar el guante de lo que sucedió, donde el 64% de los sancarlinos le dijeron que no al oficialismo y están buscando un cambio. En ese contexto quedamos a solo 800 votos y trabajamos en convertirnos en una alternativa competitiva ante el enojo del vecino”, comentó ante la consulta de este medio.

Y agregó que en este tiempo han “trabajado de punta a punta, en todos los sectores más vulnerados y abandonados por el municipio. Tenemos zonas donde no hay agua potable, gas ni cloacas. A ellos les planteamos un desarrollo armónico, desde la periferia hacia los centros urbanos. Ha llegado el momento de darles respuestas y es lo que les proponemos”.

“Ellos (por el oficialismo) basan su elección en la entrega de bolsones de mercadería. Están dando entre 5 y 7 mil pesos de Acción Social, a quien se comprometa con el voto”, denunció Pannocchia.

El candidato radical confirmó que Cornejo tendrá presencia fuerte en estas dos semanas en busca de un triunfo que marque tendencia para las elecciones generales.

Silvio Pannocchia, candidato a intendente de San Carlos

Participarán también en estos comicios, Marcelo Romano (Partido Verde) y Juan Torres (Elegí San Carlos), que quedaron tercero y cuarto respectivamente en las primarias.

Confianza peronista en Maipú

Vale mencionar en un apartado al único departamento del Gran Mendoza que desdobla su elección. En Maipú, las elecciones PASO marcaron un triunfo amplio del intendente Matías Stevanato, en busca de ser reelecto. El peronismo se impuso con un 47% y segundo quedó Cambia Mendoza, dónde ganó la interna Mauricio Pinti Clop, con el 28%.

El PJ puso en marcha la campaña este lunes y no con anterioridad, porque la gente estaba más atenta al ámbito nacional, indicaron. “La campaña está abocada en la gestión y cercanía. Se ha profundizado esa estrategia. Hay mucho enojo con la política en términos generales”, manifestaron desde el entorno de Stevanato a Los Andes.

Un plan “ambicioso” de obra pública, seguridad y también educación, como la construcción de una escuela municipal, han sido los principales ejes que han desarrollado. En ese contexto apostaron por evitar enfrentamientos con la oposición: “No es nuestro estilo”, afirmaron.

De la misma forma que en San Rafael, se puede afirmar que en Maipú tampoco abrirán la campaña hacia el nivel provincial y en las actividades solo se verá a Stevanato, con acompañamiento del diputado nacional Adolfo Bermejo y otros dirigentes locales.

Matías Stevanato en campaña. Foto: Prensa Maipú

Por su parte, Pinti Clop le confirmó a este diario que a pesar de la diferencia porcentual, tiene expectativas. “Vemos un buen escenario, entendemos que la ciudadanía de Maipú, como la de Mendoza y Argentina le viene diciendo que no al kirchnerismo”, afirmó a este medio.

Y añadió: “Hay un hartazgo y en ese rechazo buscamos ser la opción que elijan, entendiendo que Stevenato está referenciado en el gobierno nacional y nuestro equipo forma parte de una gestión que viene transformando Mendoza, con programas, proyectos y buenas ideas”.

Y confió que desde que existen las PASO el resultado del 30 de abril ha sido el mejor que logró el radicalismo, frente a un peronismo que gobierna desde la vuelta de la democracia. “De PASO a general ellos siempre bajan y nosotros subimos”, agregó.

El viernes surgió una polémica por la inauguración de la Ruta 14 con presencia del gobernador Rodolfo Suárez, Cornejo y Pinti Clop. Dirigentes del PJ maipucino criticaron la obra al señalar que no estaba concluida por completo y remarcaron que no invitaron a Stevanato al acto.

El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Pinti Clop ganó la interna de Cambia Mendoza en Maipú. Foto: Orlando Pelichotti

Ante esto, el joven radical respondió: “No soy el encargado de realizar las invitaciones protocolares a los actos. No fui como candidato sino como presidente del Concejo Deliberante. Y vale decir que a las inauguraciones que ellos hacen, no me han invitado a ninguna, siendo que tengo una figura institucional”.

En Maipú, el Frente Libertario Demócrata y Jubilados también tendrá representación: Claudia Córdoba superó las PASO y será la tercera candidata de la oferta municipal.