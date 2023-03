Rodríguez Larreta apoyó a De Marchi pero puso un condicionamiento

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, llegó este jueves por la mañana a Mendoza en el marco de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y habló sobre la interna dentro del Pro en la provincia y la posibilidad o no de que se pueda romper vínculo con el radicalismo, y por ende, el frente Juntos por el Cambio.

Si bien dijo que apoya al diputado nacional Omar De Marchi, envió un mensaje que no cayó bien dentro del entorno del Pro: “Yo apoyo a todos los candidatos del Pro, en Mendoza y en todos lados, siempre en el marco de la unidad”. No obstante, mencionó también que no se involucrará en las negociaciones que se realizan en cada una de las jurisdicciones.

Horacio Rodríguez Larreta, Rodolfo Suárez y Omar de Marchi juntos en Mendoza (Orlando Pelichotti / Los Andes)

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aprovechó el viaje a la provincia para seguir marcando su intención de gobernar el país con su precandidatura a la presidencia, pero no pudo salir de la situación política local, en la que comentó que aprovecha siempre y cada vez que viaja por las provincias “a apoyar a nuestros candidatos”.

“Me reúno siempre con la dirigencia de Juntos por el Cambio y el Pro, que es mi partido. Y en ese marco, Omar confirmando su vocación de ser candidato a gobernador, yo apoyo a todos los candidatos del Pro, en Mendoza y en todos lados, siempre en el marco de la unidad”, mencionó.

Rodolfo Suárez y Horacio Rodríguez Larreta en Mendoza (Orlando Pelichotti / Los Andes)

Ante las consultas sobre a quién apoyará si De Marchi y el Pro se presenta por fuera de Cambia Mendoza, eludió la respuesta al indicar que trabajará “hasta el último día para que haya unidad en todo el país”.